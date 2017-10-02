5 أخطاء تعيق عثورك على شريك الحياة
يعتبر الزواج سنة الحياة ولا يمكن لأي إنسان أن يعيش لوحده دون مؤنس أو شريك، فالزواج يعني الاستقرار وتأسيس أسرة جديدة ويوفر للمرء أموراً كثيرة تفتقر إليها حياة العزوبية.
وقد يتساءل الكثيرون عن أسباب عدم توفيقهم في الوقوع في الحب وتتويج هذا الحب بعلاقة ارتباط جادة تمنحهم السكينة والاستقرار، لذا فقد أورد موقع فاميلي شير قائمة بالأسباب والتصرفات التي قد تقف عائقاً في طريق المرء وتحول دون دخوله في هذه العلاقة المقدسة:
1- التعالي والاستكبار
قد يعمد المرء إلى التعالي والاستكبار على الآخرين، ويتعامل معهم بفوقية، الأمر الذي يبعدهم عنه وينفرهم منه، ما يؤدي إلى تقليص فرصه في اللقاء بشخص مناسب يمكن أن يكون شريك حياته في المستقبل.
2- البحث عن شريك بمواصفات مثالية
من الضروري أن يبحث الإنسان عن شخص بمواصفات جيدة ومناسبة له ليكون شريك حياته، إلا أن البحث عن شخص ذو مواصفات مثالية أمر قد يكون مستحيلاً، فلا أحد يتمتع بالكمال. لذا يجب تجنب رفع مستوى المواصفات أثناء البحث عن شريك الحياة.
3- التقييم المنخفض للذات
يظن الكثير من الأشخاص أنهم يجب أن يغيروا شخصيتهم لكي يحبهم الآخرون ويحصلوا على فرصة للزواج. وهذا بالطبع اعتقاد خاطئ لا يؤدي إلا إلى زعزعة الثقة بالنفس، وهذا أمر سلبي لا يساعد أبداً في حل المشكلة.
4- تجنب التعامل الاجتماعي السليم
قد يتجنب المرء الاختلاط بالناس والتواصل معهم، وهذا يؤثر سلباً على فرص عثوره على شريك حياة مناسب، فالعزلة وعدم الانخراط في نشاطات اجتماعية لا تتيح الفرصة للإنسان للتعرف على الآخرين. وتمثل المشاركة في المناسبات الاجتماعية إحدى أهم الفرص التي يتعرف فيها المرء على أشخاص آخرين قد يكون أحدهم شريك الحياة المنتظر.
5- التركيز المفرط على العمل
إن التركيز المفرط على العمل لا يمنح الإنسان الوقت للتفكير في حياته العاطفية والشخصية، ويجعل منه آلة خالية من المشاعر والأحاسيس، الأمر الذي يقف عائقاً بينه وبين العثور على شريك حياته.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4936 ] نشر منذ 7 ساعات
طيب على قوله محرومه❤😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20344 ] نشر منذ 7 ساعات
أنا الحمد لله
أقشششششششر
لاعندي حبيبه ولاشي
عااااايش مستقل
لاأحب أحد ولا أحد يحبني
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34772 ] نشر منذ 7 ساعات
مافيه مشكل ..
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9200 ] نشر منذ 4 ساعات
💕 ؛نصيب قلبي الحلو من هالدنيا اني حبيتك؛ 💕
بعييييييداً عن كل عيب؛ لأنكِ بنظري كاملة؛ والكمال لله سبحانه ♥
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدك يا جنوبيه
اشوف ناس كثر صاروا يطيبون
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4936 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه❤وياكي❤
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه هههههههههههههههههه لالا دخيلك فكينا من اكووووووه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه فين دانه مالها حس
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9200 ] نشر منذ 2 ساعتين
لانكم طيبين بقلوبكم قامت الناس تطيب بكلامها،، تقليدا لكم،، جنوبية عساكي دوم طيبة ولست محرومه الاخت الغالية منبع الطيب،،
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4936 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههه❤طيب😁
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4936 ] نشر منذ 2 ساعتين
وياك يارب والجميع😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14786 ] نشر منذ 1 ساعة
هلا محرومتي فديت قلبك مشغوله والله ذا الاسبوع بس مااستغني عنكم 😍
مشكوره ع سؤالك ربي يسعدك ومن يقرأ 🎀
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9200 ] نشر منذ 1 ساعة
ولو بتكوني ي الجنوبية طيبة وسعيدة بحياتك وبطيبة قلبك الأبيض،، نصيحة اخ محب لا تتعلقي بمواقع التواصل،تراها ادمان ولكن اعتبريها زي النهر اذا عطشتي خذيلك غرفه بسيطة ولكن بلا تعمق،، عشان حبة حبة تقدري تتناسيها،، وما قلت لك كذا الا من تجربة وابشرك هالحين شبه تغلبت على رغباتي وعايش حياتي بعيداً عن الاجهزة،، استغنيت عنها بالرياضة وبعض البرامج المفيدة،،،
تقبلي مروري بصدر رحب.، واعتذر على الاطالة.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4936 ] نشر منذ 58 دقيقة
صحيح كلامك تسلم😊