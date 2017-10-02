استخدام الذكاء الاصطناعي لقهر مرض الألزهايمر

باريس(صدى):

لجأ ستانلي دورلومان الباحث في معهد المخ والنخاع الشوكي في باريس، للذكاء الاصطناعي لمساعدته في قهر مرض الألزهايمر الذي يصيب 900 ألف فرنسي، ولم يتوصل العلماء لعلاج فعال له حتى الآن.

وركز الباحث على التقاط صورة مفصلة، تم الحصول عليها لأول مرة، للمحاور العصبية في المخ وتحليلها ومقارنتها بالمعلومات التي تم الحصول عليها من آلاف المرضى وعمل رسم رقمي وديناميكي للمخ لمعرفة كيف يتطور هذا المرض وما هي التحورات للتمثيل الغذائي والتغيرات التشريحية التي تطرأ على مخ المريض.

وتهدف الأبحاث إلى معرفة المزيد عن خفايا مرض الألزهايمر، والأسباب المؤدية لتدهور الخلايا العصبية بالمخ وتحديد الجين الوراثي المسئول عن هذا التدهور فى المرحلة العمرية من 35 إلى 55 عاماً ما يؤدي لتدهور الذاكرة والقدرات العقلية مع تقدم السن.