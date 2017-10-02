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لجين عمران تٌثير إعجاب جمهورها بفيديو طريف

لجين عمران تٌثير إعجاب جمهورها بفيديو طريف
أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية لجين عمران، إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق سناب شات، عقب نشرها مقطع فيديو طريف.

وقالت لٌجين عمران في الفيديو: في غرفة الثلج أنا ونانو نتجمد، حسيت نفسي زي الدجاجة. لأول مرة أحس نفسي مثل الدجاجة داخل الفريزر .

ما أثار ضحك الجمهور وتعليقاتهم الطريفة على الأمر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 2 ساعتين

فعلا خشم ديك رومي 😹😹ولكنك لم تثيري اعجابي ياعفنه صدقيني نص اللايكات بالغلط .. كريهه

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