لجين عمران تٌثير إعجاب جمهورها بفيديو طريف
أثارت الإعلامية لجين عمران، إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق سناب شات، عقب نشرها مقطع فيديو طريف.
وقالت لٌجين عمران في الفيديو: في غرفة الثلج أنا ونانو نتجمد، حسيت نفسي زي الدجاجة. لأول مرة أحس نفسي مثل الدجاجة داخل الفريزر .
ما أثار ضحك الجمهور وتعليقاتهم الطريفة على الأمر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20344 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههه ههههههههه
أجل وش أنتي غير🐔
بس بخشم ديك رووومي🐓
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
نورة[ عدد التعليقات: 409 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا خشم ديك رومي 😹😹ولكنك لم تثيري اعجابي ياعفنه صدقيني نص اللايكات بالغلط .. كريهه