لجين عمران تٌثير إعجاب جمهورها بفيديو طريف

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الإعلامية لجين عمران، إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق سناب شات، عقب نشرها مقطع فيديو طريف.

وقالت لٌجين عمران في الفيديو: في غرفة الثلج أنا ونانو نتجمد، حسيت نفسي زي الدجاجة. لأول مرة أحس نفسي مثل الدجاجة داخل الفريزر .

ما أثار ضحك الجمهور وتعليقاتهم الطريفة على الأمر.

