خليجي يكتشف اختفاء 5 ملايين درهم من حسابه البنكي

دبي(صدى):

تفاجأ خليجي أثناء سحب نقود حسابه من بنك في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة ، الذي أودع فيه مبلغ 5 ملايين درهم، ولم يجر عليه أي عمليات منذ 6 أشهر ، بأن حسابه مٌغلق وبدون رصيد .

حيث تعرض هذا الشخص لمحاولة سرقة مدبرة وذكية للغاية، فبعد التحقيقات الأمنية بعد إبلاغ العميل للشرطة عنها تبين أن أحد موظفي البنك اكتشف عدم إجراء أي عمليات على هذا الحساب منذ فترة طويلة، لذلك قام بالتلاعب في البيانات وتقليد توقيع العميل لسحب المبلغ.

اشترك في هذه السرقة 3 أفراد الأول المحاسب الذي سهل الإجراءات واقنع مدير البنك أنه تحقق من البيانات، والثاني شخص زور توقيع الضحية، ثم زور طلب إغلاق الحساب بعد ما تم سحب المبلغ بالكامل، ومتهم ثالث لم تصل إليه الجهات الأمنية.