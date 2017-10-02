سيدة تكتشف خيانة زوجها مع صديقتها عبر تقرير تليفزيوني

عمان(صدى):

رفعت زوجة أردنية دعوى طلاق ضد زوجها ، إضافة إلى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها ، عقب اكتشاف خيانتهما لها بالصدفة عن طريق بث تقرير عبر إحدى القنوات الفضائية .

وكان التقرير تضمن لقطات لمقهى في منطقة الرابية في العاصمة عمّان، وفوجئت الزوجة خلال مشاهدتها البرنامج أن زوجها ظهر فيه لثوانٍ يجلس في ساحة خارجية برفقة صديقتها.

وقامت الزوجة بعد ذلك بمواجهة صديقتها، التي اعترفت بأنها على علاقة بزوجها بعد أن وعدها بالزواج منذ فترة طويلة، إلا أنه يماطل حتى الآن ، وعلى إثر ذلك، رفعت الزوجة قضية طلاق ضد زوجها، إضافة إلى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها.