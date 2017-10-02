سيدة تكتشف خيانة زوجها مع صديقتها عبر تقرير تليفزيوني
رفعت زوجة أردنية دعوى طلاق ضد زوجها ، إضافة إلى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها ، عقب اكتشاف خيانتهما لها بالصدفة عن طريق بث تقرير عبر إحدى القنوات الفضائية .
وكان التقرير تضمن لقطات لمقهى في منطقة الرابية في العاصمة عمّان، وفوجئت الزوجة خلال مشاهدتها البرنامج أن زوجها ظهر فيه لثوانٍ يجلس في ساحة خارجية برفقة صديقتها.
وقامت الزوجة بعد ذلك بمواجهة صديقتها، التي اعترفت بأنها على علاقة بزوجها بعد أن وعدها بالزواج منذ فترة طويلة، إلا أنه يماطل حتى الآن ، وعلى إثر ذلك، رفعت الزوجة قضية طلاق ضد زوجها، إضافة إلى قضية إفساد العلاقة الزوجية بحق صديقتها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34758 ] نشر منذ 4 ساعات
جيده سريعة الملاحظه ,,
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34758 ] نشر منذ 4 ساعات
صحيح : ( كل خينه عليها من الله بينه ) ..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14782 ] نشر منذ 4 ساعات
صدمه والله الله يكفينا الشر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19497 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4927 ] نشر منذ 4 ساعات
مالت عليهم الخونه😣الله لايبلانا😊
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20330 ] نشر منذ 4 ساعات
(الإختبار النهائي لطلبة قسم المحاماة)
السؤال رقم ( ١ ) :
إمرأة كانت تقود سيارة من نوع KIA ، صدمت إمرأة أخرى كانت تقود سيارة BMW.
تشاجرت صاحبة ال BMW مع صاحبة ال KIA وطلبت منها دفع تكاليف إصلاح سيارتها ال BMW.
صاحبة السيارة ال KIA أتصلت بزوجها لتخبره بما حصل معها وطلبت منه الحضور لحل المشكلة، فأجابها بأنه مشغول جدا في العمل وطلب منها أن تتصرف لوحدها في المشكلة التي أوقعت نفسها فيها.
بالتالي صاحبة ال BMW أتصلت، ولكن على صديقها قائلة له: *حبيبي!! إحداهن قامت بتهشيم هديتك لي في عيد ميلادي وأنا جدا منزعجة فأرجو منك الحضور حالاّ*.
حال وصول ذلك الصديق للموقع، تبيّن أنه لم يكن سوى زوج المرأة الأخرى صاحبة السيارة ال KIA !!.
المطلوب: أشرح التبعات القانونية للأطراف الثلاثة كل على حده، وبالتفصيل.
(٢٠ درجة)
😂😂😂😂😂😂😂😂
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 3 ساعات
لسلام عليكم
احييكم جميعا وقد عدت بعد انقطاعي فترة ثلاثة أشهر تقريبا بسبب ظروف عملية وصحية ولكن كنتم جميعا في القلب سواء من يعرفني او لا يعرفني اتفقت معه او اختلفت واذا كان هناك اختلاف فهو في الآراء والأفكار ولكن المودة بيننا هي سيدة الموقف . اشتقت للجميع ارائهم وحواراتهم لن اذكر اسماء فكما قلت الجميع مشتاق لهم وأولهم من اختلفت معه هاه من اختلفت معه وهم عارفين انفسهم .
وصحيح اني لم اشارك ولكن كنت اتابع احيانا عن بعد .
بالنسبة لهذا الخبر لا يوجد شي عند المسلمين اسمه خيانة زوجية ولكن يوجد احد اثنين اما خيانة لله وهو الزنا فخيانة الله اكبر من خيانة الزوجين لاحدهما . واما حلال عن طريق الزواج الشرعي . اما حكاية يخونها او تخونه فهذه للاسف اخذت عن الغرب غير المسلم حيث ليس لديهم حلال اوحرام المقياس عندهم فقط انا امنعك ان تفعل هذا من غيري ويتعهدون لبعضهم البعض. والدليل ان الغير مرتبط بزواج فله مطلق الحرية في الممارسة مع اي عدد .
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5678 ] نشر منذ 3 ساعات
تصرفها صحيح الخاين ما له حل الا مفارقه خليه يتزوج خائنة مثله وعيشي حياتك بعيد عنه قبل لا ينقل الأمراض لك من وصاخته😖😖
المالكي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب الله حلل له أربع وليه الشكوي وطلب الطلاق
وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 359 ] نشر منذ 32 دقيقة
ما يحتاج لها لا شرح ولا تفصيل صاحبة ال KIA تقوم بتهشيم راس صديق صاحبة BMW كما هشمت هديته 😂😂😂😂😂