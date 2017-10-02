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بالفيديو.. مذيعة تتعرض لموقف محرج يجبرها على الخروج لفاصل

بالفيديو.. مذيعة تتعرض لموقف محرج يجبرها على الخروج لفاصل
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض مقدمة برنامج كلام هوانم، الذي تبثه قناة الحدث اليوم، لموقف محرج على الهواء، اضطرها للخروج لفاصل في محاولة لتدارك الأمر.

وكانت المذيعة تتناول خبرا عن فائدة النوم، إلا أنها تعرضت لنوبة ضحك لا إرادية بدون سبب واضح لم تستطع التحكم فيها لتعلن لمشاهديها استكمال الحلقة عقب الفاصل.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 34734 ] نشر منذ 13 دقيقة

طيب ,,

[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 5 دقائق

يازين الستر والحجاب

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