بالفيديو.. خطوبة وأحضان لطالب وزميلته بالحرم الجامعي

القاهرة(صدى):

أحال رئيس جامعة طنطا المصرية، طالب وطالبة بكلية الحقوق للتحقيق، ليكون عبره لغيرها، عقب تداول مقطع فيديو لهما يرصد تنظيم حفل خطوبتهما وتحوله إلى أحضان بالحرم الجامعي .

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً أظهر احتفالاً قيل إنه بمناسبة خطوبة طالب وطالبة في جامعة طنطا المصرية، فيما تم تحويل الشاب والفتاة إلى التحقيق.

وظهر بالفيديو تجمع عدد من الطلاب بعد تزيين الحديقة بالبلالين، وحمل بعضهم لافتات مكتوب عليها ” marry me ” ، وسط تصفيق وتهليل الحضور في غياب تام للمسؤولين.

وكشف أحد الطلاب المشاركين في حفل الخطوبة تفاصيل الحفل، التي تطورت إلى إحالة الطالبين صاحبي الواقعة إلى التحقيق، بتهمة إهانة الحرم الجامعي واستخدامه في غير المخصص له.

وقال الطالب، إن دوره في الحفل اقتصر على إعداد وتجهيز حديقة كلية الحقوق بالورود والبالونات، مساعدة لزميله الذي أراد مفاجأة طالبة رغب في خطبتها.

وأضاف: ” زميلي كان يرغب في إعلان خطبته أمام الجميع، إلا أنه وخطيبته بالغا في الأمر باحتضان بعضهما أمام الجميع، لكنه أرجع الأمر إلى عفوية مشاعرهما ” .