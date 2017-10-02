توظيف 13 ألف سعودي وخروج 62 ألف أجنبي

طلال الغامدي(صدى):

أفادت معلومات بأن عدد المشتغلين الأجانب في السعودية، تراجع بنحو 61.5 ألف (0.6%)؛ ما يعني تركهم للوظائف التى كانوا يشغلونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشارت المعلومات إلى أن عدد المشتغلين الأجانب بنهاية الربع الثاني من هذا العام بلغ 10.79 مليون، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتعكس تلك المعلومات نجاح برامج السعودة عند مقارنة عدد المشتغلين الأجانب بما كان عليه نهاية الربع الأول (10.85 مليون).

وارتفع عدد المشتغلين السعوديين بنحو 13.5 ألف شخص (0.4%) خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الثاني 3.05 مليون.