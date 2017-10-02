بالفيديو.. ولادة نادرة لخروف بخمسة أرجل

لندن(صدى):

شهدت إحدى المزارع بمدينة يورك البريطانية ، ولادة نادرة لخروف بخمسة أرجل .

فلم يصدق المزارع أندرو بيل عينيه عندما وُلد خروفا داخل مزرعته في يورك بخمسة أرجل ، حيث ساعدت ابنة المزارع، وهي طبيبة بيطرية، الخروف أثناء الولادة، واكتشفت أن لديه خمسة أرجل؛ لذلك أطلقوا عليها اسم ” Fiver أو خمسة “.

وقالت إنه أمر نادر الحدوث، وتعتقد أن السبب يرجع إلى التصاق توأم وتعرضه لخلل في التكوين أثناء الحمل.

وتم نقل الحمل الصغير إلى مركز سكلدال البيطري لإجراء عملية جراحية لإزالة القدم حتى يتمكن من تناول الطعام بسهولة.

واستغرقت العملية نحو 20 دقيقة، وفي غضون ساعات عاد الصغير مع والدته يلهو في الحقول وكأن شيئا لم يحدث.

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