عاد إلى المملكة.. تفاصيل قتل مواطن لزوجته وإخفاء جثتها في المغرب
قتل مواطن زوجته المغربية، ورمى جثتها في منطقة نائية بمدينة برشيد قبل أن يستقل الطائرة المتوجهة عائدا إلى المملكة.
وكانت الشرطة المغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة، أمس الأحد، تأكدت أنها تعود للمدعوة منى، التي كانت تقطن برفقة عائلتها بمدينة الخنيفرة.
وتبين من التحقيقات الأولية أن الضحية كانت مسافرة مع زوجها، سعودي الجنسية، إلى مدينة برشيد.
وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن الضحية ارتبطت بالمواطن السعودي رسمياً قبل بضعة شهور، إلا أن خلافات عائلية تسببت في انفصالهما فترة، وقد دعا الزوج زوجته إلى السفر معاً في محاولة لتجاوز خلافاتهما، فاستفرد بها بمدينة برشيد حيث وضع حداً لحياتها، كما تفيد ذلك المؤشرات الأولية للتحقيق.
ويبدو أن المتهم كان قد خطط لجريمته، حيث تخلص من الجثة بسرعة، وذلك بإخفائها في منطقة نائية، وتمكن من ركوب طائرته ومغادرة البلاد.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 7 ساعات
وين بتروح من رب العالمين-تم جايبنك جايبنك طالما عرفوا من الجاني-
كان زمان[ عدد التعليقات: 1551 ] نشر منذ 7 ساعات
يارجل مالك ومال الزواج من المغرب ….. خلك في المحلي وعسى ….
يالله شف النتائج ……. يالله لك الحمد
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2808 ] نشر منذ 7 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله
الشيطان يوسوس له ان مافيه حل الا القتل والعياذ بالله
وسمعت انه يماني معه جنسيه سعوديه
اذا كان صحيح تراه بيضرب لليمن ويرجع لربعه
ودوره عاد وين بتلقونه
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 837 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اذكروا الله وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا عدد ذرات الرمال وعدد الحركات وعدد السكون وعدد ذرات مياه البحار اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 7 ساعات
تبي تجغجغ
الحين بجغجغوك صح في الحبوس لين تنظف الأرضية بوجهك
المعشوق[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ماتبيه في شي اسمه طلاق ليش توصل للقتل الله يغفرلها ويرحمها .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34758 ] نشر منذ 6 ساعات
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عزوبي[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 6 ساعات
هي هاي المرجلة…. نلع ابو شواربك
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1123 ] نشر منذ 6 ساعات
😈
جميل[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 6 ساعات
الله المستعان
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5059 ] نشر منذ 5 ساعات
مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً
صدق الله العظيم
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5678 ] نشر منذ 5 ساعات
يمدحون الزواج من مغربيات بالنهاية يتورطون جرايمهم عساه بالحال واردى ان شاء الله يلحقها إعدام
الواقع[ عدد التعليقات: 5240 ] نشر منذ 4 ساعات
الفاشلون فقط في مجتمعاتهم هم من يتزوجون من الخارج لوفيه خير ما عافه الطير
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 443 ] نشر منذ 4 ساعات
ومن الحب ما قتل
الامبرطوره[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدنيا دواره