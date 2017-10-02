 عاد إلى المملكة.. تفاصيل قتل مواطن لزوجته وإخفاء جثتها في المغرب

نايف السالم(صدى):

قتل مواطن زوجته المغربية، ورمى جثتها في منطقة نائية بمدينة برشيد قبل أن يستقل الطائرة المتوجهة عائدا إلى المملكة.

وكانت الشرطة المغربية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة، أمس الأحد، تأكدت أنها تعود للمدعوة منى، التي كانت تقطن برفقة عائلتها بمدينة الخنيفرة.

وتبين من التحقيقات الأولية أن الضحية كانت مسافرة مع زوجها، سعودي الجنسية، إلى مدينة برشيد.

وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن الضحية ارتبطت بالمواطن السعودي رسمياً قبل بضعة شهور، إلا أن خلافات عائلية تسببت في انفصالهما فترة، وقد دعا الزوج زوجته إلى السفر معاً في محاولة لتجاوز خلافاتهما، فاستفرد بها بمدينة برشيد حيث وضع حداً لحياتها، كما تفيد ذلك المؤشرات الأولية للتحقيق.

ويبدو أن المتهم كان قد خطط لجريمته، حيث تخلص من الجثة بسرعة، وذلك بإخفائها في منطقة نائية، وتمكن من ركوب طائرته ومغادرة البلاد.