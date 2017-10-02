النصر يرفض إقامة معسكر خارجي
رفض إدارة نادي النصر فكرة اقامة معسكر خارج البلاد في فترة التوقف الدولية بسبب كثرة الغيابات.
وقررت ادارة الأمير فيصل بن تركي الغاء فكرة إقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الحالية، لغياب 8 لاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي.
ويخوض النصر مباراة ودية أمام الفيصلي السبت المقبل في مقر النادي بالرياض، ضمن إعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية.
kkk[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 30 دقيقة
مافيه فلوس
محمد الثقفي[ عدد التعليقات: 926 ] نشر منذ 11 دقيقة
اتمني من الاندية اقامة مباريات ودية فيما بينهما او مع اندية الاولي في محافظة الطائف حيث الاجواء البارده ولتنشيط السياحه في المحافظة واقامت معسكرات في مناطق بارده مثل الطائف وابها والباحة ولتوفير مصاريف كثيرة في المعسكرات الخارجية