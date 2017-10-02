النصر يرفض إقامة معسكر خارجي

الرياض(صدى):

رفض إدارة نادي النصر فكرة اقامة معسكر خارج البلاد في فترة التوقف الدولية بسبب كثرة الغيابات.

وقررت ادارة الأمير فيصل بن تركي الغاء فكرة إقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الحالية، لغياب 8 لاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي.

ويخوض النصر مباراة ودية أمام الفيصلي السبت المقبل في مقر النادي بالرياض، ضمن إعداد الفريق خلال فترة التوقف الحالية.