سجن معلمة أنشأت سردابا لممارسة الرذيلة مع طلبة قصر
قضت محكمة أمريكية ، بسجن إحدى المعلمات في مدرسة ثانوية، لستة أعوام وتسجيلها كمعتدية جنسية في سجلات الشرطة ، بعد أن أنشأت سردابا لممارسة الجنس مع طلبة قصّر في صف مدرسي.
حيث أعلنت شرطة كاليفورنيا ، ان المعلمة دانييل ماتكو (36 عاما) قامت بممارسة الجنس مع طلابها القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا.
وقامت باتكو بالممارسات مع القاصرين ما بين سبتمبر ونوفمبر من عام 2015، داخل حرم المدرسة التي عملت بها.
وقالت المدعي العام التي عينتها الولاية، كارين جودوتي، “ليس من المتعارف عليه أن نرى مدرسين يقومون بتلك الأفعال.. لكننا نراها من حين إلى آخر”.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2805 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتائج متوقعه من الاختلاط
ايها المتسردبون والمتسردبات في السرداب
نعوذ بالله من حالكم
اللهم احفظنا وعافنا مما ابتليتهم به
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد ولو لم يتم القبض عليها لانشات سرداب اخر -والسبب ان الطلبه قصر وكلما مر عليها طالب بحثت عن الاخر -لوجود خلل في العمليه بحيث انها لاتصل لمبتغاها لعدم وجود الخبره لدى القاصر ولقصور العضو بسبب صغر الطفل-وخوف الطفل المصاحب للعمليه بحكم انها معلمته-وكانت كل عمليه مجرد تحريك مكامن الاخر ومن ثم البحث عن طفل اخر-والمساله نفسيه بحته والخلاصه ليس بعد الكفر اثم-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34707 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعقبي ياالمجرمه ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 1 ساعة
على قولك يابو محمد—– اعقبي يالمجرمه,,
مضيعه وقتها عند اعواد الكبريت
ابو وليد[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 29 دقيقة
الاخ ااالسحاب يا اخي ايش هذي المعلومات الخطيره شكلك عندك خبره انت لازم تتحفنا بكل يوم تعليق عشان يستفيدون كل القراء — من جد ماندري من غير معلوماتك كيف بنعيش هههههههههه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 16 دقيقة
باين من اسمك ابو وليد الاسم حديث وعندك من الخبره مايكفي ويزيد والدليل الضحكه التي تنم عن خبره لامثبل لها