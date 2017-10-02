سجن معلمة أنشأت سردابا لممارسة الرذيلة مع طلبة قصر

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية ، بسجن إحدى المعلمات في مدرسة ثانوية، لستة أعوام وتسجيلها كمعتدية جنسية في سجلات الشرطة ، بعد أن أنشأت سردابا لممارسة الجنس مع طلبة قصّر في صف مدرسي.

حيث أعلنت شرطة كاليفورنيا ، ان المعلمة دانييل ماتكو (36 عاما) قامت بممارسة الجنس مع طلابها القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا.

وقامت باتكو بالممارسات مع القاصرين ما بين سبتمبر ونوفمبر من عام 2015، داخل حرم المدرسة التي عملت بها.

وقالت المدعي العام التي عينتها الولاية، كارين جودوتي، “ليس من المتعارف عليه أن نرى مدرسين يقومون بتلك الأفعال.. لكننا نراها من حين إلى آخر”.