نيولوك الفنانه مشاعل

الإثنين 2
أكتوبر
صلى الله عليه وسلم { لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال }
اللعن: الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد عن رحمة الله .
مصائب وفتن اخر الزمان
وعوووووووووه عليك
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ABDULLAH[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 10 ساعات
صلى الله عليه وسلم { لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال }
اللعن: الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد عن رحمة الله .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
مصائب وفتن اخر الزمان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19514 ] نشر منذ 2 ساعتين
وعوووووووووه عليك