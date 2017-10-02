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  3. نيولوك الفنانه مشاعل

نيولوك الفنانه مشاعل




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 10 ساعات

صلى الله عليه وسلم { لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال }
اللعن: الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل الطرد والإبعاد عن رحمة الله .

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

مصائب وفتن اخر الزمان

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