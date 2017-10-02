بالصور.. رد فعل مؤثر لعجوز ارتدت حفيدتها فستان زفافها دون علمها

واشنطن(صدى):

أصيبت امرأة عجوز بالصدمة والسعادة عندما لاحظت أن حفيدتها تردي فستان زفافها دون علمها، بعد أن حصلت العروس على فستان جدتها سرًا، وارتدته في يوم زفافها.

أظهرت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تقف أمام جدتها وترتدي فستان زفافهما التي أخذته سرًا، حيث أصيبت الجدة بالصدمة والسعادة وراحت تحتضن حفيدتها.