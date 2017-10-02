بالصور.. رد فعل مؤثر لعجوز ارتدت حفيدتها فستان زفافها دون علمها
أصيبت امرأة عجوز بالصدمة والسعادة عندما لاحظت أن حفيدتها تردي فستان زفافها دون علمها، بعد أن حصلت العروس على فستان جدتها سرًا، وارتدته في يوم زفافها.
أظهرت الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، العروس وهي تقف أمام جدتها وترتدي فستان زفافهما التي أخذته سرًا، حيث أصيبت الجدة بالصدمة والسعادة وراحت تحتضن حفيدتها.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 596 ] نشر منذ 4 ساعات
لبي عليك والله
الذكريات صدى النسيان
شكلها قلبت عليك الذكريات والموآجع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34734 ] نشر منذ 4 ساعات
ثوب زفاف العجوز موجود لهاالوقت ؟؟
,,, ياليت اللي عندنا يقرأن هذا الخبر ويتدبرنه بتأمّل ,,,
,, وين وين ,, عندنا شهرياً ملابس وكل مناسبه لها فستان جديد ، ومن بكره في غياهب صندوق الزباله ,,
,, الله يرحم ايامك يا ام الورسي ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 3 ساعات
حيا الله ابو محمد
فساتين الزفاف عند البعض تعتبر ذكرى خاصه يحتفظون بها مدى العمر-مثل العجوز اعلاه والبعض الاخر وعندنامنهم كثير
السؤال يابا محمد من هي ام -الورسي- في تعليقك اعلاه وشكرا
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 3 ساعات
عندهم تحتفض المرأة بفستان زواجها وتلبسه بنتها وحفيداتها من بعدها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34734 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه
اهلاً باالحبيب السحاب ، اسعد الله مساك بكل خير ,,
,, انا تذكرت صاحبة الفِسَق والفنسقه والعنفقه .. من بعض حريم هاالوقت .. الثوب ماتلبسه اكثر من ثلاث مرات باالكثير ، او الفستان اللي يادوب ليلة المناسبه ومن ثم الى المكان الذي لايليق به ولا باالمال الذي دُفع ثمناً له ، عندها تذكرت كلام لعجايزنا رحمهن الله واسكنهن فسيح جناته ، عندما كانن يجتمعن ويسولفن ، تذكرت من ضمن كلامهن ان العروس لما يجيب عريسها ثوب لها ، ( وربما خام أبيض ) ، تصبغه باالوِرْسْ ، وهو نوع من الصبغات المستخدمه في ذاك الوقت او نوع يُسمّى القِرْمِز ,, او حتى بأصباغ أخرى ( لاداعي لذكرها ) ، المهم يتغير لونه من الخام ألأبيض إلى اللون الداكن سواء ورس او قرمز او غيره ( يميل الى الصفار ) ، الحاصل يكملن كلامهن بقولهن : والله ياعليها ذاك ( الثوب الورسي ) انه يجنن اللي مايتجنن الله يهنيها ,, ومن هاالكلام ,, وباالمناسبه انا تذكرت الثوب الورسي ولباسته ، ويبقى الثوب عليها لين يبيد من الغسل واللبس ,, ههههههههههه كذا وسلامتك ,,,
,, شوف الفرق ، وكيف الفُسق من زود النعمه ,, وهذا بطر لايليق بنا كمسلمين ، وكيف هذي العجوز ( باالموضوع ) محتفظه بثوب زفافها إلى ان لبسته حفيدتها ,,
,, اللهم أدم علينا النعمه ولا تؤاخذنا بأفعالنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ,, آمين ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19493 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19493 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب زين حلوا
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1494 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاك الله خير اخي ابو محمد والله يديم علينا وعليك النعمه ويهدينا ومن يقرا لشكرها -وشكرا لك-
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19493 ] نشر منذ 2 ساعتين
يازين الفستان بس الجده حزنت على نفسها. ذكرتها بايام العز والصبى
انا ماشق عليه الى ثوب امي مدري فين طلعته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19493 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخي ابو محمد الصباغ اسمه الورس. والى الورص.
لان عندنا يقلن الورص
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14778 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حليلها العجوز 💔
بس ما عليه الفستان حلوو 😍
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 1 ساعة
ياهلا بها الطله يالمحرومه
زمان عنك يالغاليه😍
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 1 ساعة
الفستان حلو وذوق ماشاء الله على الجدة متحضرة من زمان عندنا الله يرحمهم ويسكنهم جنات النعيم ما عندهم شي وعندي ثوب أمي الله يطول بعمرها بس عسيري وشيلة مريشة يعني لبس من التراث الجنوبي أما أنا ثوب عرسي كان فستان حلو وروعة بس كان عارة يعني عريس الغفلة استعارة بمعرفته ورجعه بعد الزواج وهذا من باب التيسير والحمد لله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34734 ] نشر منذ 46 دقيقة
ياهلا بالأخت العزيزه لست محرومه ,,
,, تختلف اللهجات من منطقه لأخرى ,, والأسم الفصيح هو الوِرْسْ ,,
,, وما المانع ان ينطقوها بحسب مادرجت عليه لهجتهم ,, الامور تساهيل يا اختنا ,,
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1565 ] نشر منذ 17 دقيقة
الفستان يجنن مررره ذووووق وناعم .. والجده كمان تهبل شكلها كانت جميله ☺️
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19493 ] نشر منذ 7 دقائق
تسلمين يا مالي. اخبارك عساك بخير والله باقي ادخل بس مو زي اول.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19493 ] نشر منذ 6 دقائق
تسلم اخوي ابو محمد. هلى قولتك الهجات تختلف والمهم. الصبباغ واحد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19493 ] نشر منذ 5 دقائق
ماعليك يابنت الديره المثل يقول السلف والعاره جميلاً بلا خساره