الإسكان: شروط الإقراض تناسب احتياجات المواطن والدعم أنهى السوق السوداء

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الإسكان أن شروط الإقراض بالصندوق العقاري يتم تحديثها كل فترة بما يتناسب مع حاجة المواطن، مشيرة إلى أن برنامج الدعم السكني المقدم منها يعلق جميع المنافذ المؤيدة للسوق السوداء، فالآلية المتبعة في البرنامج تجعل المتقدم هو المستفيد الأوحد من الدعم.

كما أعلنت الوزارة خلال ردود مندوبيها على استفسارات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان 1436/‏1437، إيقاف رسوم الأراضي في جميع المناطق التي تحقق التوازن المطلوب بين الأراضي والوصول إلى مخزون مناسب منها.

ووصفت الوزارة برنامج ” إيجار ” بالمهم جداً، مبينة أن الوزارة تُمارس من خلاله صلاحياتها وحقوقها في متابعة كل ما يتعلق بالإسكان والمساكن لتفادي ضياع حقوق المالك في حال عدم سداد المستأجرين.