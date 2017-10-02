بالفيديو.. بطولات مرابطي الحد الجنوبي وعمليات التحالف ضد الحوثيين

راشد آل شريه(صدى):

نفذ أبطال القوات البرية مؤخراً كمين ضد المتسللين من ميليشيات الحوثي وصالح في الحدود الجنوبية للمملكة، كما أن قوات التحالف تشارك في ضرب تجمعات الحوثيين قرب الحدود.

وتظهر التسجيلات أهداف القصف التي شملت المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطْع خطوط الإمداد والهاونات، وتدمير الكهوف التي تتخذها عناصر المليشيات في أماكن آمنة يلجأون إليها.

ونجحت الوحدات الدفاعية للقوات المشتركة من داخل الأراضي السعودية في تنفيذ عمليات في دحر محاولات تسلل وتدمير تجهيزات عسكرية أعدها المعتدون لضرب قرى ومدن المملكة على الحدود.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الطيار الركن تركي المالكي، أن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية.

وأضاف ” المالكي ” أن التحالف يعمل أيضاً على مراقبة التحركات والاتصالات الخاصة بالمليشيات، مشيراً إلى أن التحالف يمتلك كل الإمكانات لاكتشاف تلك التحركات.