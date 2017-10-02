بالفيديو.. طفلة حامل بعد اغتصاب جماعي تدخل شهرها التاسع
تعيش أسرة طفلةٍ لبنانية لم تتجاوز 13 عاماً، حالة من الأسى والحزن ، بعدما دخلت الطفلة في شهرها التاسع من الحمل، ويتوقع أن تنجب في غضون أيام قليلة، بعد أن اغتصبها عدد من الرجال في قرية “ قانا ” بجنوب لبنان.
وتم تداول مقطع فيديو يرصد حالة الأسرة السيئة حيث أنها تعاني من الفقر ولا تعرف كيف ستتحمل تكاليف ولادة الطفلة الجديدة أو كيف سيتم تسجيلها .
ومن جانبها أعلنت الطفلة المغتصبة “ زينب ” التي ظهرت ببطن منتفخ إنها تريد تسمية طفلتها “ حلا ” ، وأنها ستربيها بعد تسجيلها باسمها بمساعدة والدتها.
ولا يزال مغتصبو الطفلة “ زينب ” طلقاء إذ لم يتم تحديد هوياتهم.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4604 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يكون في عونها ويستر علاها .
كان زمان[ عدد التعليقات: 1545 ] نشر منذ 42 دقيقة
يارب أحفظنا بحفظك …..
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2799 ] نشر منذ 12 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 5 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله