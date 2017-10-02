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بالفيديو.. طفلة حامل بعد اغتصاب جماعي تدخل شهرها التاسع

بالفيديو.. طفلة حامل بعد اغتصاب جماعي تدخل شهرها التاسع
بيروت(صدى):

تعيش أسرة طفلةٍ لبنانية لم تتجاوز 13 عاماً، حالة من الأسى والحزن ، بعدما دخلت الطفلة في شهرها التاسع من الحمل، ويتوقع أن تنجب في غضون أيام قليلة، بعد أن اغتصبها عدد من الرجال في قرية “ قانا ” بجنوب لبنان.

وتم تداول مقطع فيديو يرصد حالة الأسرة السيئة حيث أنها تعاني من الفقر ولا تعرف كيف ستتحمل تكاليف ولادة الطفلة الجديدة أو كيف سيتم تسجيلها .

ومن جانبها أعلنت الطفلة المغتصبة “ زينب ” التي ظهرت ببطن منتفخ إنها تريد تسمية طفلتها “ حلا ” ، وأنها ستربيها بعد تسجيلها باسمها بمساعدة والدتها.

ولا يزال مغتصبو الطفلة “ زينب ” طلقاء إذ لم يتم تحديد هوياتهم.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4604 ] نشر منذ 1 ساعة

لاحول ولا قوة إلا بالله . الله يكون في عونها ويستر علاها .

[ عدد التعليقات: 1545 ] نشر منذ 42 دقيقة

يارب أحفظنا بحفظك …..

[ عدد التعليقات: 2799 ] نشر منذ 12 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون
ولاحول ولاقوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 5 دقائق

لاحول ولا قوة إلا بالله

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