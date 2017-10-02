بالفيديو.. شاب ينتحر أمام أعين والدته
تعرضت سيدة لحالة إغماء بعدما نفذ ابنها مقلبا مرعبا بها لحظة عودتها من الخارج.
حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشابا يمثل أنه أقدم على الانتحار شنقا داخل المنزل، وعندما دخلت والدته وجدت ابنها معلقا في حبل مما تسبب في سقوطها مغشيا عليه، حيث ركض الأخير وراح يتأسف لها محاولا إيقاظها.
ابو لما[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 49 دقيقة
ياانك ثور او انك ثور وحده من الاثنين.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 8 دقائق
مسكينة الأم ما تحملت المنظر
كسرت قلبها يا دلخ
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2799 ] نشر منذ 6 دقائق
مصاخه وبياخه
اصلا كله تمثيل حتى امه شكلها تمثل