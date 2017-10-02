بالفيديو.. شاب ينتحر أمام أعين والدته

واشنطن(صدى):

تعرضت سيدة لحالة إغماء بعدما نفذ ابنها مقلبا مرعبا بها لحظة عودتها من الخارج.

حيث أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشابا يمثل أنه أقدم على الانتحار شنقا داخل المنزل، وعندما دخلت والدته وجدت ابنها معلقا في حبل مما تسبب في سقوطها مغشيا عليه، حيث ركض الأخير وراح يتأسف لها محاولا إيقاظها.