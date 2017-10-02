بالفيديو والصور.. لافتات خادم الحرمين تزين شوارع موسكو قبيل الزيارة المرتقبة
رُفعت في شوارع العاصمة الروسية موسكو، لافتات ضخمة تضمنت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قبيل الزيارة الرسمية التي يقوم بها لروسيا الشهر الجاري.
ويأتي هذا الاستعداد قبيل الزيارة التي يقوم بها الملك سلمان ما بين 4 و7 أكتوبر الجاري.
كان زمان[ عدد التعليقات: 1545 ] نشر منذ 3 ساعات
كبيييييييييييييييييييييير أبوفهد …….
المعشوق[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم احفظ ملكنا سلمان في السفر والترحال من كل شر وبارك لنا في عمره ومتعه بالعافية والصحة واجعله ذخراً للإسلام والمسلمين .
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4495 ] نشر منذ 2 ساعتين
عاش سلمان للوطن والمواطنين ذخرا
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظك الله في حلك وترحالك
يا ولي امرنا
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المعظم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4604 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم آمـــين تحفـــــظ ملكـــنا يارب العالمين .
ابوطاهر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اجعل زيارة الملك سلمان رفعة للاسلام والمسلمين اللهم ايده لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى
الدسك22[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 2 دقيقتين
نعم الضيف انت ابوفهد لاعدمناك
حفظك الله ياملكنا
وان شاء الله زيارة خير تعود على السعودية بالخير والعطاء
حفظك الله في حلك وترحالك