بالفيديو والصور.. لافتات خادم الحرمين تزين شوارع موسكو قبيل الزيارة المرتقبة

نايف السالم(صدى):

رُفعت في شوارع العاصمة الروسية موسكو، لافتات ضخمة تضمنت صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قبيل الزيارة الرسمية التي يقوم بها لروسيا الشهر الجاري.

ويأتي هذا الاستعداد قبيل الزيارة التي يقوم بها الملك سلمان ما بين 4 و7 أكتوبر الجاري.