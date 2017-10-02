تفاصيل جديدة تبرأ مديرة مدرسة واقعة ” شم ملابس الطالبات “
كشفت عدد من طالبات المدرسة الثانوية الـ15 بالمدينة المنورة، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة إساءة قائدة المدرسة لطالبات واستحقارهن وتعنيفهن لفظيا وتعريضهن لما يسمى اختبار ” شم ملابس ” للتأكد من نظافتهن الشخصية، التي أثارت جدلاً كبيراً.
وأكدت الطالبات، أن الأمر إشاعة ابتدعتها إحدى زميلاتهن وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بتأويل خاطئ، موضحة أن صورة المُلصق الذي جرى تداوله مؤخراً تعود قصتها إلى الخميس الماضي، بعدما اشتكت طالبات بإحدى الفصول الدراسية من رائحة كريهة تنبعث من 4 طالبات بالفصل، حيث قامت قائدة المدرسة باستدعاء الطالبات الأربع والتأكد بنفسها من الواقعة.
وأضفن أن المديرة اكتشفت عدم صحة ما ذهبت إليه زميلات الطالبات الأربع، لتطلب إحداهن من المديرة إلصاق ورقة على ملابسها مكتوب عليها ” لا توجد رائحة ” لتبرئتها أمام بقية الطالبات، الأمر الذي استجابت له المديرة للتخفيف عنها، مشيرة إلى أنهن فوجئن بانتشار الصورة بتأويل خاطئ.
وأشادت الطالبات بتعامل قائدة المدرسة معهن وحرصها الشديد على توجيه النصائح لهن بالاهتمام بالنظافة الشخصية، وتقديم حلول ونصائح للطالبات اللاتي تعانين من مشكلات شخصية، نافيات صحة ما أثير حول خضوعهن للتفتيش من قبلها أو إلصاقها عبارات ” توجد رائحة ” أو ” لا توجد رائحة ” على ملابسهن.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم إدارة التعليم عمر برناوي أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع قائدة المدرسة، من مكتب مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات والمتابعة الإدارية ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة.
فيما دافعت قائدة المدرسة عن نفسها، عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر، قائلة: ” مؤمنة تماما بأن الشخص الناجح يحارب وبشدة. وبيني وبين ولي أمر الطالبة المتبلي علي يوم نقف فيه أمام رب العباد يوم لاينفع فيه مال ولا بنون “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 3 ساعات
الله ينصر الحق
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 585 ] نشر منذ 3 ساعات
اختآهـ يا قائدة المدرسة
انا معك ربما هنالك من يتصيدون لك الزلل
ولكن عندي احساس انك مجتهدة
ولكن خانك التعبير والتصرف
ان كنتي بريئة سوف يبرأك الله وينصرك
وان كنتي ظلمتي اطفال ابرياء
هم احباب الله ولا حول لهم ولا قوة الا بالله
ثقي ان الله سوف ينتقم منك سواء في نفسك او اعز ما تملكين ولو بعد حين
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ .
حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ [في”السنن” 10/252]، وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي “الصَّحِيحَيْنِ”.
القاعدة الذهبية المتهم برئ حتى تثبت ادانته
المعشوق[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوة إلا بالله إن بعض الظن اثم .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1484 ] نشر منذ 3 ساعات
المتهم بريء حتى تثبت ادانته- اما الظلم ظلمات على صاحبه وشوؤؤؤم-
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه طبطب وليس يطلع كويس التركيز في هذا البيان يعطي مؤشرات ان الموضوع انتهى بالصلح بين ادارة التعليم وولي الأمر وقائدة المدرسة وإلا في قائدة مدرسة تكون بهذي العقلية
( وأضفن أن المديرة اكتشفت عدم صحة ما ذهبت إليه زميلات الطالبات الأربع، لتطلب إحداهن من المديرة إلصاق ورقة على ملابسها مكتوب عليها ” لا توجد رائحة ” لتبرئتها أمام بقية الطالبات، الأمر الذي استجابت له المديرة للتخفيف عنها،
ابو طلال[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 3 ساعات
الظلم ضلمات .
منى السالم[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
في تويتر كاتبين ان الموضوع ملفق من الطالبات وان المديرة وضعت الاوراق في ابواب الفصول الي فيها دهان(بويه) عشان تنبه الطالبات الي عندهم حساسية الصدر من الروائح القوية.
الله يصلح حال الجميع
اد[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 2 ساعتين
يعني الورقه صحيحه لاتوجد ريحه لكن اللي اشتكي اللي مكتوب توجد ريحه علي ظهر بنته جاته باكيه علي العموم اللجنه تحقق وتعرف وليش يظلمك ولي الامر تراهم ف الثانوي لسا صغار من دو ن الثمانيه عشر يحتاجون رحمه الاجتهاد يصيب ويخطي
مروه[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين
المديرة لا بد وان تتعاقب هل هي انقياديه لهذه الدرجة والميل الى التفاهه !! ليس لها حق تشم الطلبات ولا ليس لها حق تكتب ورقة هكذا وليس لها حق اصلا تتعامل مع الطلبات وتستقبل شكواهن وانما هذا من اختصاص المرشدة في المدرسة واذا اتضح صحة الامر تبحث عن الاسباب التي ادت الى المشكلة وترشدهن بالنظافة وتعطيهن مهلة وقت لمدة اسبوع وتتم المراجعة ولا مانه في نهاية الامر من استدعاء امهاتهن بطريقة سرية
تهاني[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
قد تكون فسوات الطالبات وطقاعهن ويتهمن بعض
ام امل[ عدد التعليقات: 440 ] نشر منذ 1 ساعة
بنات هالزمن يبيلهن حزم لا حيّا ولا أدب ولا اخلاق الا من رحم الله
ابوعمر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 33 دقيقة
قال تعالى ( وعزتي وجلالي لانصرنك)
اذا دعتك قدرتك لظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك
اسال الله ان ينتصر للحق عاجلا غير اجل
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2799 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله ينصر كل مظلوم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34696 ] نشر منذ 4 دقائق
(( الظلم ظلمات يوم القيامه ))