تفاصيل جديدة تبرأ مديرة مدرسة واقعة ” شم ملابس الطالبات “

عادل الحربي(صدى):

كشفت عدد من طالبات المدرسة الثانوية الـ15 بالمدينة المنورة، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة إساءة قائدة المدرسة لطالبات واستحقارهن وتعنيفهن لفظيا وتعريضهن لما يسمى اختبار ” شم ملابس ” للتأكد من نظافتهن الشخصية، التي أثارت جدلاً كبيراً.

وأكدت الطالبات، أن الأمر إشاعة ابتدعتها إحدى زميلاتهن وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بتأويل خاطئ، موضحة أن صورة المُلصق الذي جرى تداوله مؤخراً تعود قصتها إلى الخميس الماضي، بعدما اشتكت طالبات بإحدى الفصول الدراسية من رائحة كريهة تنبعث من 4 طالبات بالفصل، حيث قامت قائدة المدرسة باستدعاء الطالبات الأربع والتأكد بنفسها من الواقعة.

وأضفن أن المديرة اكتشفت عدم صحة ما ذهبت إليه زميلات الطالبات الأربع، لتطلب إحداهن من المديرة إلصاق ورقة على ملابسها مكتوب عليها ” لا توجد رائحة ” لتبرئتها أمام بقية الطالبات، الأمر الذي استجابت له المديرة للتخفيف عنها، مشيرة إلى أنهن فوجئن بانتشار الصورة بتأويل خاطئ.

وأشادت الطالبات بتعامل قائدة المدرسة معهن وحرصها الشديد على توجيه النصائح لهن بالاهتمام بالنظافة الشخصية، وتقديم حلول ونصائح للطالبات اللاتي تعانين من مشكلات شخصية، نافيات صحة ما أثير حول خضوعهن للتفتيش من قبلها أو إلصاقها عبارات ” توجد رائحة ” أو ” لا توجد رائحة ” على ملابسهن.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم إدارة التعليم عمر برناوي أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع قائدة المدرسة، من مكتب مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات والمتابعة الإدارية ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة.

فيما دافعت قائدة المدرسة عن نفسها، عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر، قائلة: ” مؤمنة تماما بأن الشخص الناجح يحارب وبشدة. وبيني وبين ولي أمر الطالبة المتبلي علي يوم نقف فيه أمام رب العباد يوم لاينفع فيه مال ولا بنون “.