تعرف على موعد منح السعوديات تراخيص سيارات الأجرة وممارسة ” النقل “
شكلت وزارة النقل، لجنة لإعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصا لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل، بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وأكد المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي، أن اللجنة المشكلة لإعادة دراسة التنظيم ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوما، موضحا أن اللجنة تعمل عليها الآن وستتضح الرؤية في ما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قبل السيدات من عدمه، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأشار الطعيمي، إلى أن امتلاك المرأة لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات، من خلال توصيل ذويهم إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، بالإضافة إلى تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 5 ساعات
ي الله من ترجاك م خاب
الحمد لله ع كل حال
سمعنا واطعنا ولاة امورنا حفظهم الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2805 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم سلم اللهم سلم
مطــــــــر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 5 ساعات
مع احترامنا وتقديرنا , سمحتم لهن بقيادة السيارة هذا حق من حقوقهن اما قيادة سيارة اجرة وسيارات نقل اسمحولنا حتى في الدول المتقدمة لازالت هذه مهنة الرجل ليس لانهن لايقدرن على ذلك وانما لوجود محاذير امنية خصوصا في البداية يعني لا تشتطحون واجد خلوها قيادة سيارة خاصة الى ان يتعود الناس , وخصوصا ان قيادة سيارة النقل تتطلب مجهودا عضليا في حالة البنشر والحوادث وغيرها
بندوري[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 5 ساعات
لماذا نرى بعض النساء بدأت تقود سيارتها في الشوارع قبل الموعد المحدد بالأمر السامي ولماذا لم تطبق عليهن هذه المخالفة حيث ان القيادة حتى هذا اليوم تعتبر مخالفة للنظام ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 5 ساعات
اخوي بندوري
الموعد المحدد ربما لمن ليست لهن رخص قيادة
اما اللواتي سبق استخرجن رخص قيادة سواء من الامارات
او البحرين او الدول الاجنبية
ربما يحق لها القيادة
هذا والله اعلم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19477 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
المعشوق[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 5 ساعات
كلام سليم بارك الله فيكم
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4604 ] نشر منذ 4 ساعات
ســــــيارات إجـــــره بَـــــعد .😱😨. الله المستعان.😢😭.
N&7M2[ عدد التعليقات: 456 ] نشر منذ 4 ساعات
قرار ممتاز على الاقل نفتك من هالباكستانيين ومشاكلهم في الاجرة العامة
عبد الستار ادماوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
حياة السواقين الاجانب في خطر ووزارة العمل يوميآ بتقفل المحبس عليهم تدريجيآ شويه شويه وانا ابغى بقاله لي ملكي ان شاء الله
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5673 ] نشر منذ 2 ساعتين
اغلب من يستخدم سيارات الأجرة هم نساء فالمفروض تأنيث هذي الشغلة والله هالشيء كنّا نطالب فيه من زمان عشان نفتك من العنصر الذكوري ومشاكل الذكور ولكن لا حياة لمن تنادي وجاء الْيَوْمَ اللي بنشوف نساء تقود سيارات الأجرة بعد قرار ابوفهد الله يطول بعمره
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه أسر محتاجه وهذه فرصة لنساء لابد من التقيد بالحجاب الشرعي ليجعل الله البركة وكذلك ثقة خادم الحرمين ونائبه حفظهم الله لبناته بأن نساء السعودية عند ثقتي بهن لتكميم من اراد اننا لسنا دولة وسطيه قائمة بتطبيق شرع الله بدون تشدد ولسنا الا مع هويتنا الاسلامية السمحة ٠
حفظ الله نسأئنا من كل مكروه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34707 ] نشر منذ 1 ساعة
يكون خير ,,
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5863 ] نشر منذ 50 دقيقة
🤔
قوطي كرافت[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 28 دقيقة
مع التحية ل …فوفو20 كلامك هذا يرجع بنا الى الصفر وكأنك يابو زيد ماغزيت تبغين الحريم يسوقون سيارات اجرة وتاكسي ويركب معاها رجل سواء مواطن او اجنبي ؟؟؟؟؟ الله يخلف على بعض العقول المندفعة على غير سنع
راحة الاستقرار[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة
يا عذآب الرحيل … الأمر السامي واضح وما يحتمل التأويل والتفسيرات يقول القيادة اعتبارا من 1439/10/10هـ وهذا معناه ان اي وحدة تسوق قبل هذا التاريخ تعتبر مخالفة للنظام وتجب محاسبتها وعقوبتها ( نظاماً) وليس تسلطاً ولا افتراءاً بل يجب احترام نص الأمر السامي بحذافيره وخل عنك الاعذار والتخرصات لو سمحت فالجميع لهم عقول مثلك الله يخلصك من عذابك يا عذآب الرحيل