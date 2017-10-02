تعرف على موعد منح السعوديات تراخيص سيارات الأجرة وممارسة ” النقل “

طلال الغامدي(صدى):

شكلت وزارة النقل، لجنة لإعداد تنظيمات وإجراءات جديدة بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإمكان امتلاكها ترخيصا لسيارات الأجرة ومزاولة نشاط النقل، بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.

وأكد المتحدث باسم وزارة النقل تركي الطعيمي، أن اللجنة المشكلة لإعادة دراسة التنظيم ستصدر تنظيمها الجديد خلال 30 يوما، موضحا أن اللجنة تعمل عليها الآن وستتضح الرؤية في ما يتعلق بموضوع امتلاك سيارات الأجرة ومزاولة النشاط من قبل السيدات من عدمه، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار الطعيمي، إلى أن امتلاك المرأة لتراخيص مزاولة نقل الطالبات للمدارس والجامعات سينهي معاناة الكثير من الأسر والمعلمات، من خلال توصيل ذويهم إلى المدارس والكليات بدلا من النقل للشركات، بالإضافة إلى تسهيل النقل داخل المدن على أن يكون خارجها للسائقين في الشركات والمؤسسات.