هيئة الرياضة تنهي تكليف رئيس الرائد وتكلف نائبه بمهماته
قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إنهاء تكليف رئيس مجلس إدارة نادي الرائد عبدالعزيز التويجري.
كما قرر آل الشيخ تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن حمود العتيبي بمهمات الرئيس حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 1439/1438 على أن ينفذ القرار اعتبارا من تاريخه.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1100 ] نشر منذ 6 ساعات
والجابر
راحت علية وزحلطن
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5863 ] نشر منذ 47 دقيقة
ال الشيخ اركد شوي ترى مو كذا تدار الأمور يعنني قوي
ترى أثارها العكسية وخيمة
المشعفل[ عدد التعليقات: 1009 ] نشر منذ 18 دقيقة
أيش المشكله؟!