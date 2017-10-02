هيئة الرياضة تنهي تكليف رئيس الرائد وتكلف نائبه بمهماته

ماجد محمد(صدى):

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، إنهاء تكليف رئيس مجلس إدارة نادي الرائد عبدالعزيز التويجري.

كما قرر آل الشيخ تكليف نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن حمود العتيبي بمهمات الرئيس حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 1439/1438 على أن ينفذ القرار اعتبارا من تاريخه.