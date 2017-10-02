تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ” شم ملابس الطالبات “.. وقائدة المدرسة تدافع عن نفسها

طلال الغامدي(صدى):

شكلت إدارة تعليم المدينة المنورة، لجنة تحقيق مع قائدة مدرسة ثانوية للبنات أساءت لطالبات واستحقارهن وتعنيفهن لفظيا وتعريضهن لما يسمى اختبار ” شم ملابس ” للتأكد من نظافتهن الشخصية.

وأكد المتحدث باسم إدارة التعليم عمر برناوي، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع قائدة المدرسة، مضيفا أن لجنة التحقيق شكلت من مكتب مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات والمتابعة الإدارية ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة، وفقا لصحيفة عكاظ.

ومن جانبها، دافعت قائدة المدرسة عن نفسها، عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر، قائلة: ” مؤمنة تماما بأن الشخص الناجح يحارب وبشدة. وبيني وبين ولي أمر الطالبة المتبلي علي يوم نقف فيه أمام رب العباد يوم لاينفع فيه مال ولا بنون “.