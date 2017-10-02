تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ” شم ملابس الطالبات “.. وقائدة المدرسة تدافع عن نفسها
شكلت إدارة تعليم المدينة المنورة، لجنة تحقيق مع قائدة مدرسة ثانوية للبنات أساءت لطالبات واستحقارهن وتعنيفهن لفظيا وتعريضهن لما يسمى اختبار ” شم ملابس ” للتأكد من نظافتهن الشخصية.
وأكد المتحدث باسم إدارة التعليم عمر برناوي، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق مع قائدة المدرسة، مضيفا أن لجنة التحقيق شكلت من مكتب مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات والمتابعة الإدارية ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة، وفقا لصحيفة عكاظ.
ومن جانبها، دافعت قائدة المدرسة عن نفسها، عبر تغريدة على حسابها بموقع تويتر، قائلة: ” مؤمنة تماما بأن الشخص الناجح يحارب وبشدة. وبيني وبين ولي أمر الطالبة المتبلي علي يوم نقف فيه أمام رب العباد يوم لاينفع فيه مال ولا بنون “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20284 ] نشر منذ 2 ساعتين
البنات دائمآ نظيفات
حب الأهتمام والأعتناء باالمظهر
فطره فيهن
ماكسب الصيدليات ومحلات التجميل
الا هن
ماخلى مخترع المكياج والروج وطقتهن
من أغنى رجال الأعمال الا هن
ماينعش المولات والمحلات الا هن
أنا اعتبرهم العمود الفقري لنمو أقتصاد العالم
وتقولون مهن نظيفات🤔
الابهاوي[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 2 ساعتين
۞ ﷽ ۞
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني أسألك حفظ الأخوة والرفاق والاحباب من كل فراق
وأن تزيل عني وعنهم كل كرب وهم وشقاق
اللهم يا من أوجد فأبدع وأرشد فأقنع وأعطى فأوسع يا من له الحمد في الأولى والآخرة
اللهم إجعلني”وأحبتي” أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وأرحمنا رحمة تغنينا عمن سواك وحقق أمانينا واجعلنا في أمانك وضمانك يارب العالمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين
اللهم انت العالم بسرائرنا فاصلحها
وانت العالم بحوائجنا فاقضها
وانت العالم بذنوبنا فاغفرها
وانت العالم بعيوبنا فاسترها
*_” الـلـهـم آمـيـن “_*
☀ *أسعد الله صباحكم بكل خير* ☀
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13269 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اتصور انها تتبلى عليهم ومن المؤكد انها لاحظت على بعضهن عدم الاهتمام بالنظافه ولكن اسلوبها كان غلط المفروض تتكلم مع البنت على انفراد وتوجهها بطريقه صحيحه
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 10 دقائق
التدخين ممكن بين الطالبات