حقيقة وجود أخطاء هندسية في مشروع جسر التوحيد بجازان

حسن الجعفري(صدى):

كشف رئيس هيئة المهندسين بجازان المهندس عمر الشيخ, حقيقة الأنباء المتداولة عن وجود أخطاء هندسية في مشروع جسر التوحيد، مؤكدا أن ما أشيع أخيرا لا أساس له من الصحة.

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم أمانة منطقة جازان حسين معشي, تعثر تنفيذ مشروع جسر التوحيد المقام في وسط مدينة جازان, مشيراً إلى وصول نسبة إنجازه إلى ٧٨٪‏، موضحا أن أعمال السفلتة المنفذة أسفل الجسر عبارة عن حلول مؤقتة إلى حين تنفيذ مشروع مطالع ومنازل الجسر, وفقا لصحيفة عكاظ.