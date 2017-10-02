ليبيا تفرج عن 23 يمنيا حاولوا الهجرة بطرق غير شرعية

فهمي محمد(صدى):

أفرجت السلطات الليبية، عن 23 يمنيا كانوا محتجزين لديها، بعد محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر أراضيها، بحسب السفير اليمني في ليبيا، حسن الحرد.

ونقلت وكالة ” سبأ ” الرسمية، عن الحرد، قوله إن 20 يمنياً آخرين مازالوا محتجزين في السجون الليبية، موضحا أن الإفراج عن اليمنيين الـ 23 جاء على دفعتين، وأنهم كانوا محتجزين في سجني ” المساعد “، و” الهجرة غير الشرعية ” بمدينة البيضاء الليبية.

وأشار إلى أنه تم نقل 12 من المفرج عنهم إلى السودان، فيما قامت منظمة الهجرة الدولية بنقل 11 آخرين، إلى محافظة عدن، جنوبي اليمن، الأسبوع الماضي.

وأوضح الحرد أن الدفعة الثالثة من المحتجزين، وعددهم 10، لا يزالون محتجزين، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم الأسبوع القادم إلى اليمن، بعد استكمال إجراءات حجز التذاكر لهم عبر الخطوط الجوية اليمنية.