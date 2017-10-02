تعليق اجتماعات مجلس التعاون الخليجي

حمود العنزي(صدى):

أكد مصدر مسؤول، أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الكويتية أرسلت تعميما يوم الخميس الماضي يفيد بتأجيل كل الاجتماعات واللجان الخليجية المشتركة إلى أجل غير مسمى.

وأفادت صحيفة ” الأنباء ” الكويتية، مساء أمس الأحد، بأن اجتماعات للجان الخليجية المشتركة كان مقررا لها أن تعقد اجتماعات منتصف أكتوبر الجاري على مستوى وكلاء الوزارات لكن التعميم علق كل الاجتماعات.