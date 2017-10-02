تعليق اجتماعات مجلس التعاون الخليجي
أكد مصدر مسؤول، أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ووزارة الخارجية الكويتية أرسلت تعميما يوم الخميس الماضي يفيد بتأجيل كل الاجتماعات واللجان الخليجية المشتركة إلى أجل غير مسمى.
وأفادت صحيفة ” الأنباء ” الكويتية، مساء أمس الأحد، بأن اجتماعات للجان الخليجية المشتركة كان مقررا لها أن تعقد اجتماعات منتصف أكتوبر الجاري على مستوى وكلاء الوزارات لكن التعميم علق كل الاجتماعات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20284 ] نشر منذ 4 ساعات
عسى المانع خير🤔
المجهر[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
قطر
ضربت مجلس التعاون الخليجي فى مقتل
السعودية الإمارات البحرين جناح
عمان الكويت جناح آخر
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13269 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما فيه داعي يعلق الاجتماع والمفروض يجتمعون ويشرشحون قطر
الابهاوي[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 2 ساعتين
۞ ﷽ ۞
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني أسألك حفظ الأخوة والرفاق والاحباب من كل فراق
وأن تزيل عني وعنهم كل كرب وهم وشقاق
اللهم يا من أوجد فأبدع وأرشد فأقنع وأعطى فأوسع يا من له الحمد في الأولى والآخرة
اللهم إجعلني”وأحبتي” أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وأرحمنا رحمة تغنينا عمن سواك وحقق أمانينا واجعلنا في أمانك وضمانك يارب العالمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين
اللهم انت العالم بسرائرنا فاصلحها
وانت العالم بحوائجنا فاقضها
وانت العالم بذنوبنا فاغفرها
وانت العالم بعيوبنا فاسترها
*_” الـلـهـم آمـيـن “_*
☀ *أسعد الله صباحكم بكل خير* ☀
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 835 ] نشر منذ 40 دقيقة
شكرا ابهاوي على الدعاء