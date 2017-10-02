بالفيديو.. شاب يخترع طريقة جديدة لتغيير إطارات السيارة تسهيلا على المرأة

طلال الغامدي(صدى):

ابتكر الشاب رستم مدخلي، طريقة جديدة لتغيير إطارات المركبات، حصل بموجبها على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لتسهيل المهمة على المرأة في تغيير الإطارات عندما يبدأ تطبيق قرار قيادة السيدات للسيارة.

وأوضح الشاب، أن اختراعه سيسهل على المرأة تغيير إطارات السيارة وتركيبها وفكها بسهولة وبدون مسامير، على عكس الطريقة المعتادة لتغيير الإطارات، حيث أوضح أنه من السهل على السيدات تعليم سواقة السيارة عقب الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ولكنهن لن يستطيعوا تغيير إطارات السيارة بالطريقة المعتادة.