بالفيديو.. شاب يخترع طريقة جديدة لتغيير إطارات السيارة تسهيلا على المرأة
ابتكر الشاب رستم مدخلي، طريقة جديدة لتغيير إطارات المركبات، حصل بموجبها على براءة اختراع من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لتسهيل المهمة على المرأة في تغيير الإطارات عندما يبدأ تطبيق قرار قيادة السيدات للسيارة.
وأوضح الشاب، أن اختراعه سيسهل على المرأة تغيير إطارات السيارة وتركيبها وفكها بسهولة وبدون مسامير، على عكس الطريقة المعتادة لتغيير الإطارات، حيث أوضح أنه من السهل على السيدات تعليم سواقة السيارة عقب الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، ولكنهن لن يستطيعوا تغيير إطارات السيارة بالطريقة المعتادة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20284 ] نشر منذ 3 ساعات
بيض الله وجهك
آشهد أنك مبدع
بس هل تأكدت من قوة وضعية قفل الجنط او الخوابير الي تدخل في مواقعها تقفل. تفتح بها
هل تأكدت من صلابتها
يعني آخاف تجييييك بنت طاااايرة مقلعه بالسيارة ولا شاب
ومع مسكة الفرامل بقوة خاصة مع سرعةتتجاوز
١٠٠ك.م فالساعة
وش يضمن لي ماينكسر القفل الي فاالجلنط مع قوة البريك
تأكد ونخوك قبل
لاآروح أمسك فرامل وأشوف كفرااااتي منطلقه تمشي قداااامي🤗🤗🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20284 ] نشر منذ 3 ساعات
لازم تتأكد ونخوك
معرووف مع أنطلاق المركبة بسرعة
الحمل كله يكون على الكفرات والهوبات
تلقاااااها تشتعل مع الحرارة
ناااااار ماتقدر تلمسها
فإذا كان القفل او البراغي ليست فولاذيه
ف يكون هناك أحتمال تتقطم
يعني تتكسر
ولو تلاحظ صناعة براغي الكفرات تجدها باالقوة حيث انها ماتنكسر بسهوله
هذي ملاحظتي وشكرآ
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34695 ] نشر منذ 3 ساعات
لا اظنه آمن ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20284 ] نشر منذ 3 ساعات
لحد يجيني الحين ويقول وش هاالتحطيم
باالعكس انا اشجعه وأتمنى له التوفيق
بس علشان يتآكد أكثر
لسلامة الجميع
لااروح أمسك بريك القى نفسي واقف ع الجنوط
وكفرات سيارتي أنطلقت تسبقني على البيت🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20284 ] نشر منذ 2 ساعتين
أوافقك الرأي يبومحمد
مع مسكة البريك
حمل السيارة بما فيها من ركاب ومكينة وعفوش
كله يصير ع الكفرااات
قوووة ضغغغغغغط جباااااارة
تحفر حتى فالآزفلت
علشان كذا اطلبه يتأكد🤔
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1096 ] نشر منذ 2 ساعتين
رستم مرة وحدة
طيب كيف مرق الموضوع من الاحوال
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1560 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسمه غريب كنه مو سعودي؟!!
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4921 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق😊بس ماني متخيله حرمه وسط الخط وتبنشر كفرات😁😊اللي متعودين عليه واللي هو عين العقل تنبشر اواني المطبخ😂😊بس خلاص سمعا وطاعه😊😁