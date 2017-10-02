نجل الشيخ ناصر الشثري يكشف تطور حالة والده الصحية

طلال الغامدي(صدى):

أكد نجل الشيخ ناصر الشثري، أن حالة والده الصحية جيدة ومستقرة، بعدما دخل المستشفى بسبب عارض صحي.

وأوضح مشاري بن ناصر الشثري، ردا على استفسار أحد تلاميذ الشيخ بشأن حالته الصحية في تدوينه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” الله يجزيك خير.. فحوصات وأبشرك طيب وبخير “.

وكشف الإعلامي سليمان الصقعبي أن دخول الشيخ الشثري للمستشفى كان بغرض إجراء فحوصات طبية للاطمئنان عليه، مؤكدا أنه بصحة جيدة.