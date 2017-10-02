نشر : منذ يومين 7٬182 8 صدى سبورت ردة فعل وليد الفراج على منع السفر لـ 6 شخصيات اتحادية حتى الانتهاء من التحقيقات بديون النادي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1114 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله
تظهر الحقائق ويدعس المتسبب
ويعود العميد للصولات ومقارعة الكبار
ابشرو يا اتحاديين فعميدكم ستنقشع سحابة الديون عنة قريبآ
الله اكبر وينك ياولد الشيخ من زمان التوهان وينك
وع[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ يوم واحد
اهم شي الحين اخواننا الاتحاديين صدقوا ان الهلال ما كان له لاقه بموضوع خصم النقاط من الفيفا
كانوا مصدقين مشجعين بنو فقر التهم اللي رموها على الهلال
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1114 ] نشر منذ يوم واحد
عزيزي
الزعيم كبير بإداراتة وجمهورة ولن تصدر منة هذة التصرفات
والهلال خلفة جمهور لا يرضى بباطل وسيقف لكل من اراد إضرار بأي نادي خارجيآ
وما يحدث للعميد والله حرااااااااااام
نحن كهلاليين لا نرضى حال الاتحاد هذا
فهو النادي الوحيد الذي كان يشاطرنا جولات وكسب البطولات ونستمتع بالعب معة وطرب جمهورة
لن نرضى على وضعك يا إتي حتى تعود كما عرفناك مقارع ومنازل كبير لنا
مرسيدس[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 22 ساعة
يا سنافر ابعدوا عنا بس فاكرينبطولة أندية العالم التي بسببها خسر النادي بسبب وشايه من السنافر ولعب بداله الأهلي المصري والله تطيروا توقعوا تكبروا تصغرواسنافر ومافيكم حيله ياسنافر الزمن الجميل لا تنحسوا نادي الاتحاد نادي الإتحاد كبير بالعيبه والجمهور وكبير بتكاتف الجميع واذا احد تسبب في ديون سوف يلاقي حسابه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1114 ] نشر منذ 8 ساعات
وإذا اتتك مذمتي من ناقص
فهي الشهادة لي بأني كامل
مرسيدس[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 2 ساعتين
لايهمونك انا مجنونك والله اعتذر منك رغم انك هلالي فاعتذاري لك شخصيا ً
مرسيدس[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 23 دقيقة
تحياتي لأحبابي السنافر
مرسيدس[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 18 دقيقة
في اسم جديد سوف اطلقه بإذن الله على السنافر بس اشوف اخلاقهم كيف اذا شفنا احترام وتقدير نكتفي بالسنافر اذا شفناها مصخره راح اطلق الإسم ونحاول يكون وسم لهم ههههههههه