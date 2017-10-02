الحمد تبغى تقطع رزق اللاعب والصرامي يرد ماحنا في سوق خضرة

الثلاثاء 3
أكتوبر
الصرامي لا يفقه في الكوره
حده راعي تنكيت
متى نفرح بنظام يجبر على الاعلاميين
على استخراج رخصه علاميه بموجبها يحق له الظهور في اي برنامج
ويكون تحت ضوابط محدده
وتسحب منه خسب المخالفه التي يرتكبها
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ابولانا[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 20 ساعة
الصرامي لا يفقه في الكوره
ابولانا[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 20 ساعة
حده راعي تنكيت
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين
متى نفرح بنظام يجبر على الاعلاميين
على استخراج رخصه علاميه بموجبها يحق له الظهور في اي برنامج
ويكون تحت ضوابط محدده
وتسحب منه خسب المخالفه التي يرتكبها