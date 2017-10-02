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    أكتوبر

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  3. الحمد تبغى تقطع رزق اللاعب والصرامي يرد ماحنا في سوق خضرة

الحمد تبغى تقطع رزق اللاعب والصرامي يرد ماحنا في سوق خضرة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 20 ساعة

الصرامي لا يفقه في الكوره

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 20 ساعة

حده راعي تنكيت

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 2 ساعتين

متى نفرح بنظام يجبر على الاعلاميين
على استخراج رخصه علاميه بموجبها يحق له الظهور في اي برنامج
ويكون تحت ضوابط محدده
وتسحب منه خسب المخالفه التي يرتكبها

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