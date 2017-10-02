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  3. سعود الصرامي: أفضل حارس مرمي في السعودي الان هو فواز القرني

سعود الصرامي: أفضل حارس مرمي في السعودي الان هو فواز القرني




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 4 ساعات

اتمنى اخضاع جميع الاعلامين
لمعاير محدده لحصول على رخصه تخوله
الظهور عبر البرامج
تحت ضوابط محدده
الوسط الرياضي لابد يتخلص من المهرجين
الذين لايحترمون عقول الجماهير
ولايستوعبون التطور المتسارع في الرياضه
بعض البرامج تحس انك جالس بعزبه كلهم شيبان

[ عدد التعليقات: 5863 ] نشر منذ 17 دقيقة

كلام سليم ياازعيم اسيا👍

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