الأمر السامي يفتح الباب لاستقدام سائقات أجنبيات

نايف السالم(صدى):

كشف علام رزاق، أحد وكلاء الاستقدام، أن توظيف سائقات أجنبيات، إذا سمح النظام بذلك، سيكون في صالح خدمة نقل النساء والأطفال، وأن الجميع ينتظر الآن اللوائح الجديدة للعمل بموجبها، مؤكداً على أن القرار سيخفض الاعتماد على السائقين الأجانب في المملكة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه بعض الأسر، الاستغناء عن السائقين الرجال والبحث عن سائقات بدلا عنهم، بعد صدور الأمر السامي بالسماح بإصدار رخص القيادة للنساء.