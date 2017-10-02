الأمر السامي يفتح الباب لاستقدام سائقات أجنبيات
كشف علام رزاق، أحد وكلاء الاستقدام، أن توظيف سائقات أجنبيات، إذا سمح النظام بذلك، سيكون في صالح خدمة نقل النساء والأطفال، وأن الجميع ينتظر الآن اللوائح الجديدة للعمل بموجبها، مؤكداً على أن القرار سيخفض الاعتماد على السائقين الأجانب في المملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه بعض الأسر، الاستغناء عن السائقين الرجال والبحث عن سائقات بدلا عنهم، بعد صدور الأمر السامي بالسماح بإصدار رخص القيادة للنساء.
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5672 ] نشر منذ 3 ساعات
هذا المطلب كنّا نطلبه من زمان وكانوا يرفضون حتى استقدام سايقات والحين بعد القرار صار مسموح ومطلوب لبعض الأسر الله يطول بعمر ابو فهد
لايكثر[ عدد التعليقات: 19190 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقنعوني
بو عزوز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 56 دقيقة
بترتفع نسبة الطلاق والمشاكل العائليه بسبب استقدام سائقه