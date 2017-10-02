صحة الدمام ترسل جثة فلبيني بالخطأ إلى باكستان

خالد الضبيبي(صدى):

استلمت أسرة باكستانية جثة مرسلة من المملكة بالخطأ، إذ كانت الأسرة تنتظر جثة ابنهم الذي تُوفي قبل أسبوع في حادث سير بمدينة الدمام، وحين فتحوا التابوت اكتشفوا أن الجثة ليست لابنهم، واتضح من المعلومات المرفقة مع التابوت أنها تعود لشخص آخر من جنسية فلبينية.

وطالبت الأسرة السفير الباكستاني لدى المملكة بالتدخل لاستعادة جثمان ابنهم في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المستشفى أو الجهة التي تسببت في هذا الإهمال.