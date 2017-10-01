الطفلة شهد العنزي تناشد ولي العهد لعلاجها

نايف السالم(صدى):

انهال سيل من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، استجابة لمناشدة الطفلة شهد العنزي، البالغة من العمر 8 سنوات، لولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان، لعلاجها ، خاصة أن والدها لا يقدرعلى العلاج، وانفصل عن عمله بسبب انشغاله بابنته المريضة.

وتعاني شهد من انفصال اعتلال دماغي ناتج عن نقص الأكسجين يف الدماغ، كما أنها أصيبت باستسقاء في الدماغ ، ونوبات من التشنج ، وشلل جزئي غير كامل.

ودشن المغردون هاشتاجا حمل عنوان ” شهد العنزي تناشد ولي العهد ” ، احتل تريند تويتر بعد دقائق من تدشينه، وعبر النشطاء عن تضامنهم معها ، وعن ثقتهم في أن صوتها سيصل لولي العهد، الذي عرف عنه دائما استجابته لمناشدة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.