ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا ” الهمجي “

باريس(صدى):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه إزاء الهجوم ” الهمجي ” في مرسيليا، والذي أسفر عن سقوط قتيلين وتسبب في عرقلة حركة القطارات بالمدينة.

وعبر ماكرون – في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأحد – عن غضبه إزاء الهجوم، مثنياً في الوقت نفسه على رد فعل الأجهزة الأمنية بما في ذلك قوات ” عملية سنتنيال ” المكلفة بالتعامل مع مثل هذه التهديدات.

وكانت قوات الأمن قتلت رجلاً – في وقت سابق اليوم – بعد أن طعن إمرأتين حتى الموت عند محطة القطارات الرئيسية في مارسيليا.