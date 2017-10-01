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ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا ” الهمجي “

ماكرون يعرب عن غضبه إزاء هجوم مارسيليا ” الهمجي “
باريس(صدى):

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه إزاء الهجوم ” الهمجي ” في مرسيليا، والذي أسفر عن سقوط قتيلين وتسبب في عرقلة حركة القطارات بالمدينة.

وعبر ماكرون – في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأحد – عن غضبه إزاء الهجوم، مثنياً في الوقت نفسه على رد فعل الأجهزة الأمنية بما في ذلك قوات ” عملية سنتنيال ” المكلفة بالتعامل مع مثل هذه التهديدات.

وكانت قوات الأمن قتلت رجلاً – في وقت سابق اليوم – بعد أن طعن إمرأتين حتى الموت عند محطة القطارات الرئيسية في مارسيليا.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5234 ] نشر منذ 9 دقائق

ماكرون اذا أردت محاربة الاٍرهاب فعليك بايران وتركيا وقطر فهم من يدعم ويجند علنا جميع المليشيات والأحزاب الإرهابية

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