” فورد ” تحقق حلم مواطنة بسيارة ” موستنج “
أهدت شركة فورد للسيارات، الناشطة سحر ناصيف، سيارة هدية، من نوع ” موستنج ” ، والتي وصفتها ” ناصيف ” في مداخلة لها مع قناة BBC بأنها سيارة أحلامها.
وكانت سحر ناصيف، عقبت على الأمر السامي الذي يتيح للنساء الحصول على رخصة قيادة، وكشفت عن أنها لم تستطِع كتم فرحتها وأنها ظلت تقفز وتصرخ فرحاً، مضيفة أنها ستشتري سيارة أحلامها ” موستنج مكشوفة ” ، باللونين الأسود والأصفر.
ونشرت BBC على حسابها في ” تويتر ” ما قالته ناصيف من رغبتها في شراء السيارة، فجاء الرد من شركة فورد فرع الشرق الأوسط، ليحقق لسحر ناصيف ما تمنت، حيث غردت الشركة بأنها منحت ناصيف سيارة أحلامها، فورد ” موستنج ” ، وأرفقت مقتطفات من حديثها للقناة، والذي عبرت فيه عن فرحتها بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.
همس~[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 4 ساعات
مين هذي ناصيف 😡؛
اش معنى هيَ لوحدها ،
وانا بعد موطنه وجالسه احلم ان اي شركه تهديني سياره 🙈😄😄~
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2610 ] نشر منذ 4 ساعات
همس~
😂😂😂
عقبال لك سيارة موستنق
لا تستعجلين الخير مقبل
💥السؤال هل اذا سقتو بتعطون
الرجال فرصه يقطع الشارع🏃🏁🚘
نوع من الاحترام😜😜
همس~[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 2 ساعتين
^^
الاحترام مطلوب من الجميع ؛
ولكن قمة الاحترام والاتكيت ،
ان الرجال ينتظرون لين نروح وبعدين يقطعون الطريق 🙈😂~
لايكثر[ عدد التعليقات: 19190 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا ابغى بورش
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4918 ] نشر منذ 22 دقيقة
مبروك عليها😂😊😁