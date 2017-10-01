” فورد ” تحقق حلم مواطنة بسيارة ” موستنج “

نورة الشهري(صدى):

أهدت شركة فورد للسيارات، الناشطة سحر ناصيف، سيارة هدية، من نوع ” موستنج ” ، والتي وصفتها ” ناصيف ” في مداخلة لها مع قناة BBC بأنها سيارة أحلامها.

وكانت سحر ناصيف، عقبت على الأمر السامي الذي يتيح للنساء الحصول على رخصة قيادة، وكشفت عن أنها لم تستطِع كتم فرحتها وأنها ظلت تقفز وتصرخ فرحاً، مضيفة أنها ‏ستشتري سيارة أحلامها ” موستنج مكشوفة ” ، باللونين الأسود ‏والأصفر‎.‎

ونشرت BBC على حسابها في ” تويتر ” ما قالته ناصيف من رغبتها في شراء السيارة، فجاء الرد من شركة فورد فرع الشرق الأوسط، ليحقق لسحر ناصيف ما تمنت، حيث غردت الشركة بأنها منحت ناصيف سيارة أحلامها، فورد ” موستنج ” ، وأرفقت مقتطفات من حديثها للقناة، والذي عبرت فيه عن فرحتها بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.