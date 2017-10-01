بالفيديو.. بريطاني يصور مقطعا من أعلى مكان في المملكة
نشر أنتوني وود، المدير التنفيذي لمجلس المباني الشاهقة والمواطن الحضارية الأمريكي، مقطع فيديو من أعلى مكان في المملكة، خلال زيارته لمشروع إنشاء ” برج المملكة ” في جدة، حيث استقل مصعدا محمولا على رافعة عملاقة.
وكشف المقطع، الذي صوّر من المصعد المخصص لرفع مواد البناء إلى الأدوار الشاهقة في البرج، واستقله وود بصحبة عدد من المهندسين والعمال العرب والأجانب العاملين بالموقع، عن أعلى نقطة في المبنى، ليعطي رؤية كاملة له، حيث تحرك المصعد في جميع الاتجاهات، كاشفا عن الأعمال الكبرى في المشروع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20278 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشاءالله😍😍😍
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1396 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ما أطلع 🙁 معي فوبيا من الاماكن المرتفعه ,, والله ما أطلع لوعطوني وزني ذهب ,,,