بالفيديو.. بريطاني يصور مقطعا من أعلى مكان في المملكة

نايف السالم(صدى):

نشر أنتوني وود، المدير التنفيذي لمجلس المباني الشاهقة والمواطن الحضارية الأمريكي، مقطع فيديو من أعلى مكان في المملكة، خلال زيارته لمشروع إنشاء ” برج المملكة ” في جدة، حيث استقل مصعدا محمولا على رافعة عملاقة.

وكشف المقطع، الذي صوّر من المصعد المخصص لرفع مواد البناء إلى الأدوار الشاهقة في البرج، واستقله وود بصحبة عدد من المهندسين والعمال العرب والأجانب العاملين بالموقع، عن أعلى نقطة في المبنى، ليعطي رؤية كاملة له، حيث تحرك المصعد في جميع الاتجاهات، كاشفا عن الأعمال الكبرى في المشروع.