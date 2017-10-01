ظهور نوع من البعوض مسبب لفيروس حمى الضنك

لشبونة(صدى):

تم تحديد نوع من البعوض يحمل وينقل فيروس حمى الضنك لأول مرة في البرتغال، في المنطقة الشمالية من البلاد.

وذكر المجلس الوطني للصحة – وفقاً لصحيفة ” ذا بورتوجال نيوز ” البرتغالية – أنه لم يتوفر دليل حتى الآن على زيادة المخاطر بالنسبة لصحة المواطنين.

وأشارت الصحيفة – على موقعها الإلكتروني – إلى أن أعراض المرض تشمل الحمى والصداع والشعور بآلام في العضلات والمفاصل مع قيء وظهور بقع حمراء على الجلد وفي حالات نادرة يحدث نزيف، مشيرة إلي أن الوقاية الأساسية تتمثل في الحماية الشخصية ضد لدغات البعوض لأنه ليس هناك لقاح ضد المرض.