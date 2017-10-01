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مواطن يجلس بجوار زوجته وهي تقود السيارة

مواطن يجلس بجوار زوجته وهي تقود السيارة
طلال الغامدي(صدى):

نشر مواطن صورة له برفقة زوجته وهي تقود السيارة، ويجلس بجوارها ليعلمها.

وتداول النشطاء الصورة على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيدة بالأمر السامي الذي صدر منذ أيام وبموجبه تم السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 34694 ] نشر منذ 2 ساعتين

اهل العقول براحه ,,

,,, يذكر ايامك باالخير ياابو صابر ,, اثاري مو بس انت اللي تكشر باسنانك كذا ..

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة

مثل هالتصرفات مرفوضة تماماً لسبب بسيط لأنها تثير غضب الرافضين للقيادة ولا نريد أن نثير الفتن في المجتمع والظهور العلني والمتعمد كما هي في الصورة المرفقة.

[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 1 ساعة

ما في مشكلة علمها بس القيادة الفعلية في شهر شوال بأذن الله

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة

الغلط من الصحيفة اعطتك اكبر من حجمك قال القرني قاهرهم

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة

اعتقد انهم اخوان او خوات يشبهون بعض ومو كل من لبس شماغ رجال

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

هذه الفرحة من هذا الرجل أشبه بامرأة ساذجة أرادت أن تسعد زوجها فأتت له بامرأة أخرى ليتزوجها ومن بلادة عقلها فكرت أن تصبح هذه الضرة خادمة لها ولزوجها وتكتشف فيما بعد أنها سبب خراب بيتها و ثم طلاقها .

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 52 دقيقة

خلاص مافيه داعى تلبسها عباة الناس كلهم شافوها وشافو الابتسامات يحليلكم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 40 دقيقة

ههههههه
فعلا ابو صابر كان يطلع ضروسه بدون سبب

[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 30 دقيقة

فرحان بيرتاح من مشاوير البيت ؛

جاء دروه يسير جوهره مخدومه 😂😂😂~

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 26 دقيقة

خروف هرفي

[ عدد التعليقات: 9497 ] نشر منذ 26 دقيقة

ويييععععع …
الله لايرزقني بزوج مثلكك ي الناقص 😅😅

[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 12 دقيقة

كأنه جايب الذيب من ذيله

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