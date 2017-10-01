مواطن يجلس بجوار زوجته وهي تقود السيارة

طلال الغامدي(صدى):

نشر مواطن صورة له برفقة زوجته وهي تقود السيارة، ويجلس بجوارها ليعلمها.

وتداول النشطاء الصورة على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيدة بالأمر السامي الذي صدر منذ أيام وبموجبه تم السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.