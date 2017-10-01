مواطن يجلس بجوار زوجته وهي تقود السيارة
نشر مواطن صورة له برفقة زوجته وهي تقود السيارة، ويجلس بجوارها ليعلمها.
وتداول النشطاء الصورة على نطاق واسع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيدة بالأمر السامي الذي صدر منذ أيام وبموجبه تم السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 20253 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه هههههههههه
الأبتسامة هذي ابتسامة واحد يبي
😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34694 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهل العقول براحه ,,
,,, يذكر ايامك باالخير ياابو صابر ,, اثاري مو بس انت اللي تكشر باسنانك كذا ..
شطرطون[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 1 ساعة
مثل هالتصرفات مرفوضة تماماً لسبب بسيط لأنها تثير غضب الرافضين للقيادة ولا نريد أن نثير الفتن في المجتمع والظهور العلني والمتعمد كما هي في الصورة المرفقة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2241 ] نشر منذ 1 ساعة
ما في مشكلة علمها بس القيادة الفعلية في شهر شوال بأذن الله
123[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
الغلط من الصحيفة اعطتك اكبر من حجمك قال القرني قاهرهم
ابو احمد[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد انهم اخوان او خوات يشبهون بعض ومو كل من لبس شماغ رجال
The mask[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه الفرحة من هذا الرجل أشبه بامرأة ساذجة أرادت أن تسعد زوجها فأتت له بامرأة أخرى ليتزوجها ومن بلادة عقلها فكرت أن تصبح هذه الضرة خادمة لها ولزوجها وتكتشف فيما بعد أنها سبب خراب بيتها و ثم طلاقها .
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 52 دقيقة
خلاص مافيه داعى تلبسها عباة الناس كلهم شافوها وشافو الابتسامات يحليلكم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 44 دقيقة
تضحك من جمبك
عربيد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 40 دقيقة
ههههههه
فعلا ابو صابر كان يطلع ضروسه بدون سبب
همس~[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 30 دقيقة
فرحان بيرتاح من مشاوير البيت ؛
جاء دروه يسير جوهره مخدومه 😂😂😂~
ملكي اصلي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 29 دقيقة
سربوت
من بعيد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 26 دقيقة
خروف هرفي
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9497 ] نشر منذ 26 دقيقة
ويييععععع …
الله لايرزقني بزوج مثلكك ي الناقص 😅😅
رعد ***[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 12 دقيقة
كأنه جايب الذيب من ذيله