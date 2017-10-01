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بالمستندات.. زوج إيفانكا ترامب متحول جنسيًا

بالمستندات.. زوج إيفانكا ترامب متحول جنسيًا
واشنطن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج أبنته إيفانكا، مسجل على لوائح الناخبين كامرأة منذ ثماني سنوات.

وتظهر المعلومات المتعلقة بالناخبين في نيويورك، أن المستشار الرئاسي، الذي يذكر ملفه كل شيء عنه من السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط إلى مكافحة أزمة الآفيونيات في الولايات المتحدة، مسجل “ أنثى ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34694 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعوذ باالله من حالهم ,,

[ عدد التعليقات: 624 ] نشر منذ 2 ساعتين

يعني غلط بالمعلومات ؛

لما قريت العنوان افتكرت انه كان بنيه وتحول زي المتحولين 🙈😂😂~

[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 21 دقيقة

ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1094 ] نشر منذ 21 دقيقة

احية يا إيفانكا
كان زيك واليوم بعلك ومستشار ريس بعد وراك ماتقبي انتي كمان على الدنيا

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