بالمستندات.. زوج إيفانكا ترامب متحول جنسيًا

واشنطن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن غاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج أبنته إيفانكا، مسجل على لوائح الناخبين كامرأة منذ ثماني سنوات.

وتظهر المعلومات المتعلقة بالناخبين في نيويورك، أن المستشار الرئاسي، الذي يذكر ملفه كل شيء عنه من السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط إلى مكافحة أزمة الآفيونيات في الولايات المتحدة، مسجل “ أنثى ” .