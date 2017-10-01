” رونالد ريجان ” تغادر إلى كوريا الجنوبية

سول(صدى):

أعلن مصدر بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، حاملة الطائرات الأمريكية ” يو أس أس رونالد ريجان سي في أن 76 ” ، ستصل سيول الشهر المقبل.

وقال المصدر في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن حاملة الطائرات الأمريكية ستشارك في تدريبات عسكرية، تجريها البحرية الكورية الجنوبية، حول خطة نشر حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، والمجموعة القتالية التابعة لها، بمياه البحر الشرقي في منتصف شهر أكتوبر الحالي.