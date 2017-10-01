محميات البحر الأحمر المصرية تعثر على عروس بحر نافقة بالغردقة

القاهرة(صدى):

عثرت إدارة محميات البحر الأحمر المصرية اليوم الأحد على أنثى حيوان ” عروس البحر ” نافقة بشاطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة.

وأوضح بيان صادر عن إدارة المحميات الطبيعية أن الإدارة تلقت بلاغا بالعثور على كائن بحري بشاطئ إحدى القرى السياحية ، انتقل على إثره إلى الموقع فريق الرصد البيئي الذي وجد عروس بحر نافقة.

وقال مدير محميات البحر الأحمر الدكتور أحمد غلاب : إنه قد تبين من المعاينة أنها حالة نفوق طبيعي نظرا لكبر سنها وتم أخذ القياسات المطلوبة حيث قررت إدارة المحميات دفنها في مدفن الغردقة بطريقة آمنة.