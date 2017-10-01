محميات البحر الأحمر المصرية تعثر على عروس بحر نافقة بالغردقة
عثرت إدارة محميات البحر الأحمر المصرية اليوم الأحد على أنثى حيوان ” عروس البحر ” نافقة بشاطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة.
وأوضح بيان صادر عن إدارة المحميات الطبيعية أن الإدارة تلقت بلاغا بالعثور على كائن بحري بشاطئ إحدى القرى السياحية ، انتقل على إثره إلى الموقع فريق الرصد البيئي الذي وجد عروس بحر نافقة.
وقال مدير محميات البحر الأحمر الدكتور أحمد غلاب : إنه قد تبين من المعاينة أنها حالة نفوق طبيعي نظرا لكبر سنها وتم أخذ القياسات المطلوبة حيث قررت إدارة المحميات دفنها في مدفن الغردقة بطريقة آمنة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19458 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4586 ] نشر منذ 51 دقيقة
.. طــــــــــــــــــــ🐋🐳🐬ــــــــــــــــــــيب ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34679 ] نشر منذ 29 دقيقة
هذي النوعيه يسمونها ( خروف البحر ) ,,
,, وليست عروس البحر كما يزعم البعض ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 16 دقيقة
هذي عروس بحر …….. شكلها دب البحر