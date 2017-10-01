عادل الحربي(صدى):

قال مدير عام الزراعة في منطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، أن حملة زراعة ألف شجرة محلية في منتزه حريملاء الوطني شمال مدينة الرياض، تمت بمشاركة من أحد الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية، إلى جانب طلاب المدارس والجمعيات البيئية المهتمة بتطوير الغطاء النباتي.

وزرع المتطوعون أشجاراً محلية من الغاف والطلح والسلم، على مساحة 150 دونم، وبين الفراج أن هذه الأشجار هي الأشجار التي تناسب البيئة المحلية وتعدّ أشجاراً معمرة، ولا تحتاج إلى مياه كثيرة لريها.