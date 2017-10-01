” النيابة العامة ” تعلن عن وظائف بمرتبة ملازم تحقيق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة، وذلك على كادر الأعضاء بمرتبة ملازم تحقيق.

واشترطت عدة شروط في المتقدمين للوظائف، أهمها، أن يكون مواطنا وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها.

وأضافت أنه يُشترط كذلك أن يكون حاصلاً على تقدير عام لا يقل عن جيد، أن يكون لائقاً صحياً للخدمة، وألا يكون قد حُكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره.

وتابعت شروط الالتحاق بالوظائف أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يُعقد لأجل التعيين، وألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء.

ودعت النيابة العامة من لديه الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط هنا خلال الفترة من 11 محرم 1439هـ حتى 25 محرم 1439هـ، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ومن ثم إجراء مقابلة شخصية.