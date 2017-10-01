” النيابة العامة ” تعلن عن وظائف بمرتبة ملازم تحقيق
أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن توفر وظائف شاغرة، وذلك على كادر الأعضاء بمرتبة ملازم تحقيق.
واشترطت عدة شروط في المتقدمين للوظائف، أهمها، أن يكون مواطنا وحسن السيرة والسلوك وحاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها.
وأضافت أنه يُشترط كذلك أن يكون حاصلاً على تقدير عام لا يقل عن جيد، أن يكون لائقاً صحياً للخدمة، وألا يكون قد حُكم عليه بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف والأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره.
وتابعت شروط الالتحاق بالوظائف أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يُعقد لأجل التعيين، وألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء.
ودعت النيابة العامة من لديه الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط هنا خلال الفترة من 11 محرم 1439هـ حتى 25 محرم 1439هـ، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ومن ثم إجراء مقابلة شخصية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20247 ] نشر منذ 2 ساعتين
جميع الشروط تنطبق علي وأصلح في هذا المجال
لكن العمر خلاص معد يسمح
تعديت الثلاثين😭😭😭
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه ثلاثين ياقرني احساسي يقول اشرفت على الخمسين هذا ولله اعلم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20247 ] نشر منذ 1 ساعة
انا الحين تعديت الثلاثين
لي مقاطع فديو وصور
وبأمكان متابعيني على تويتر وسناب وفيسبوك
وايمو وسومه
على القرني[email protected]@
متابعتي وتقدير العمر🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19458 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق
زائر[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 43 دقيقة
أنت عاطل يالقرني ؟!!
لأني اشوفك معسكر 24 ساعة في الصحيفة ماشاء الله وسباق في التعليقات ,, على كل حال الله يرزقك من واسع فضله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20247 ] نشر منذ 25 دقيقة
نعم صحيح عاطل
ومبسوووووط
حيااااتي كلها سفرياااات واشغال
وضحك ووناسه
والله لايغير علي الا للأفضل
القرني تعب في صغره وكافح
الين ماصار على ماهو عليه اليوم
واسجد لله حمد وشكر
ماكنت اتوقع فيوم من الأيام بجلس على مكتبي الخاص
وادير شغلي وانا جالس
واطقطق معكم
فقولو الحمد لله🤗🤗🤗🤗
ابواحمد[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 8 دقائق
يالقرني انت حزي ولاتهامي