طرق هامة لتفادي زيادة الوزن في الشتاء

نورة الشهري(صدى):

قالت أخصائية التغذية العلاجية أمل حداد ، أنه يربط البعض زيادة وزنهم بحلول فصل الشتاء، بعكس الصيف، الذي يقولون إنه يساعدهم على تخسيس وزنهم، فما هي وجاهة هذا الربط؟ يخالف بعض الخبراء الناس في هذا الاعتقاد، ويربطون زيادة الوزن بفصل الصيف لا فصل الشتاء .

وتابعت حداد: علاقة الوزن باختلاف فصول السنة مرتبطة باختلاف نوعية الأغذية بالموسم “ الفصل ” ذاته مثل الخضار والفواكه. وأكملت، أيضا اختلاف درجات الحرارة لها دور في زيادة الوزن؛ ففي الصيف يكون النهار أطول، ويزداد التعرق أكثر، بالتالي يفقد الجسم سوائل بنسبة أعلى من الشتاء. ومعظم الناس لا يميزون العطش من الجوع، فيلجأون لتناول العصائر والمثلجات والحلويات أكتر من الشتاء.

إضافة لكثرة النشاطات الاجتماعية صيفا، مثل المناسبات والسهرات العائلية، التي تدفع الناس لتناول الطعام بوقت متأخر من الليل، مثل الفواكه والمكسرات. أما فصل الشتاء، فنتيجة لبرودة الطقس، يحتاج الناس للمشروبات الساخنة، والجسم يحرق السعرات الحرارية؛ بسبب بذله مجهودا أكبر؛ لتدفئة نفسه، وكذلك لا يوجد سهر، ونوعية الأغذية عبارة عن طاقة مثل الكستناء والحلويات الخفيفة. وفق حداد.

ومن جهته، قال ناجح حسن، أخصائي التغذية: “ إن تقلب الطقس، خاصة الأجواء الباردة، تؤثر نفسيا على الإنسان ” . وتابع حسن: “ يتعرض الإنسان لاضطرابات عاطفية موسمية “ Sad ” ، وتشمل بعض الأعراض التي ترافق دخول فصل الخريف والشتاء ” .

وأشار إلى أن هذه الأعراض لها تأثير على بعض الهرمونات، مثل السيراتونين والميلاتونين، التي تتعلق بالمزاج والساعة البيولوجية؛ بسبب قصر فترة النهار، وقلة ضوء الشمس، وأيضا انفتاح الشهية، والإقبال على الطعام، والتعب دون سبب. ما تأثير درجة حرارة الجو على الوزن؟ تتأثر وظائف بعض أعضاء الجسد بحرارة الجو، ويتأثر الوزن أيضا بها، لكن يختلف هذا التأثير حسب العمر والجنس والحالة الاجتماعية وحالة العمل والدراسة وعوامل أخرى.

وتابع: في الشتاء تنفتح شهية البعض، ويزداد إقبالهم على الطعام، خاصة الأنواع التي تحتوي الكربوهيدرات؛ بسبب الأجواء الباردة، ما يؤدي لارتفاع الوزن؛ نتيجة لزيادة الأكل. كيف يتفادى الإنسان زيادة الوزن في الشتاء؟ ينصح حسن باتخاذ التدابير التالية حتى يتفادى الشخص زيادة وزنه في الشتاء:

– عدم الانجرار وراء الرغبة بالطعام، بالرغم من عدم الشعور بالجوع.

– تنظيم الوجبات، وتقسيمها، وزيادتها بشكل محدود، وذلك لأن الأجواء الباردة تحفز الجسم لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

– تحديد كمية الحلويات، وعدم تناول المزيد، سواء في المنزل أو خارجه.

– تناول الأدوية والمكملات التي يأخذها عادة، والمداومة عليها، ومراجعة أخصائي التغذية.

– التمارين الرياضية مهمة في البيت وخارجه.

– توفير إضاءة منزلية جيدة. – ارتداء ملابس دافئة بشكل دائم.