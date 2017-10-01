سامسونج تطلق نسختين من هاتفها القادم ” جلاكسي S9 “

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير جديدة عن بعض المعلومات حول الهاتف الذكي الرائد المقبل من سامسونج، وذلك بعدما بدأت الشركة تطوير البرامج الثابتة firmware لهاتف جلاكسي S9، حيث تؤكد أرقام الإصدار أنه سيكون هناك نموذجين من الهاتف، وهو ما يعنى أنه من المتوقع أن تطلق الشركة كل من جلاكسي S9 وجلاكسي S9+ بحلول 2018.

ووفقا لما نشره موقع sammobile الهندي، فيجرى تطوير اثنين من البرمجيات الثابتة لهواتف جلاكسي S9 والتي تحمل الإصدارات G960FXXU0AQI5 و G965FXXU0AQI5، وهو ما يؤكد وجود هاتفين من جلاكسي S9 حيث من المنتظر أن يحمل هاتف جلاكسي S9 اسم SM-G960، في حين سيحمل هاتف جلاكسيS9+ اسم SM-G965.

ولا يعد هذا أمرا غريبا، بالنظر إلى أن جلاكسي S8 و جلاكسي S8 + لديهما أرقام نماذج SM-G950 و SM-G955 على التوالي، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن تطوير البرامج الثابتة لجلاكسي S9 قد بدأت قبل أسبوعين من ذلك عما بدأت به الشركة لهاتف جلاكسي S8 العام الماضي.

وتشير بعض الاحتمالات إلى إمكانية إطلاق جلاكسي S9 في نفس الوقت الذي تم إطلاق جلاكسي S8 خلاله، حيث كانت شركة سامسونج قد كشفت عن جلاكسيS8 في حدث مخصص في مدينة نيويورك يوم 29 مارس من العام الجاري، فيما أطلقته الشركة في حفنة من الأسواق في جميع أنحاء العالم يوم 21 أبريل، وهو ما يشير إلى إمكانية التزام سامسونج بهذا الإطار الزمني لإطلاق جلاكسي S9 العام المقبل.