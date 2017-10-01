الهلال يعتمد على ماتياس وفلاته على دكة الاحتياطي

ماجد محمد(صدى):

انقسمت جماهير الهلال مابين مؤيد ومعارض حول قناعات المدرب السيد رامون دياز حيث أنه اعتمد على المهاجم ماتياس وزج به أساسيا في لقاء الأمس وقبله لقاء احد وأعطى الفرصة للعائد من الإصابة ياسر القحطاني بينما ترك المهاجم الجديد مختار فلاته حبيس الدكة.

وزج بالشلهوب حيث أن بعض الجماهير ترى أن وجود القحطاني والشلهوب في القائمة الأساسية أو الاحتياطية هو مجاملة لما قدموه للهلال.

والرأي الآخر يرى بأن دياز يقدم عمل جبار وأن قناعاته ماهي إلا نجاحات متكررة يقدمها الأرجنتيني خصوصاً وأنه حقق مع الهلال ماعجز عن تحقيقه بعض المدربين اللذين مروا على تاريخ الأزرق وهم يرون استمرار المدرب مع إعطائه الفرصة الكبرى وعدم التدخل في عمله الخاص.

جديرًا بالذكر فقد غضب الأرجنتيني دياز من الجماهير الهلالية في لقاء الأمس الذي انتصر فيه الزعيم على بنو قادس بهدفين لهدف وجاء الغضب بسبب قلة الحضور الجماهيري وإطلاق صافرات استهجان على نزول ياسر القحطاني وخروج المهاجم الفنزويلي جيلمن ريفاس.