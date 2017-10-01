بالصور.. الإطاحة بمعامل إنتاج التبغ المسرطن في حائل

علي العنزي(صدى):

داهمت الفرق الرقابية لأمانة منطقة حائل عدد ( 6 ) منازل شعبيه تم تحويلها معامل لإنتاج التبغ المعروفة بإسم الشمة وتحضيرها بطرق مخالفة للأنظمة والصحة العامة لاستخدامهم مواد مجهولة المصدر.

بالإضافة لنشارة الخشب المشبع بالتبغ واستخدام الجبس البودره والجبس السائل في مكونات الخلطة بالاضافه لأصباغ مسرطنة.

جاء ذلك ضمن الجهود والنشاط الرقابي لبلدية وسط المدينة وعلى الفور تم استدعاء مندوب وزارة التجارة وأعد محضر مشترك بين بلدية وسط المدينة وفرع وزارة التجارة على اثره تم سحب ومصادرة المضبوطات بالكامل وإحالة العماله للجهة ذات الاختصاص.