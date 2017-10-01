قطر تمنع الشاعر محمد بن الذيب من مغادرة البلاد
كشفت مصادر مطلعة أن السلطات القطرية، منعت الشاعر محمد بن الذيب من مغادرة البلاد، ووضعته في قوائم الممنوعين من السفر، بدعوى مساندته للمملكة.
وتعرض الشاعر محمد بن الذيب للاضطهاد بتهمة التحريض على نظام الحكم في قطر، وقد زج به في السجن.
وكانت السلطات القطرية سحبت الجنسية أيضا من شاعر المليون محمد بن فطيس المري، بحجة مساندته للممكلة على حساب الحكومة القطرية.
وألهب هاشتاق #سحب_جنسية_بنفطيس صفحات التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت سحب السلطات القطرية جنسية الشاعر #محمدبنفطيس_المري قراراً جائراً.
واتهمت الدوحة المري بمساندته المملكة في الأزمة بين الرباعية العربية وقطر، ومطالبته الحكومة القطرية بالكف عن دعم الإرهابيين في منطقة الشرق الأوسط.
وكان المري قد خرج عن صمت استمر 127 يوماً، قائلاً: ” إنه يرفض تسييس الحج والتطاول على رموز الخليج، واصفاً المتطاولين بـ ” الرعاع ” . وقال: ” إذا كان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه “.
يذكر أن بن فطيس ليس الأول، وقد لا يكون الأخير في استهداف الدوحة للشعراء المعارضين لسياستها.
،[ عدد التعليقات: 2071 ] نشر منذ 10 ساعات
ابن الذيب ابووجهين مره معك مره ضدك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34694 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يردي بابتهم ,,
أحمد[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 10 ساعات
يارب اجل كيدهم بينهم كلب يعض بـــــــــعــــــــــــــــــــــــض اللة لايردهــــــــــــــم خونة كلاب اتباع المجوس اذناب الفرس
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19475 ] نشر منذ 9 ساعات
الله المستعان والله يصلح الحال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20272 ] نشر منذ 9 ساعات
أنشغلنا بمواضيع الخارج
ونسينا نفوسنا😂😂😂😂😂😂
علي الشبيلي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
ايووالله ذو وجهين منافق
حسن[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابن الذيب خسيس وامس يسب السعوديه بكره تلقاه يعتزي بالسعوديه هذا واطي حقير
ابو رياض[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
بن فطيس ونعم الرجل بما اني لن اقابله
لكن يدل الرجل منطوقه بالكلام
اما بن الذيب معهم معهم عليهم عليهم
ابو وجهين خسيس
الظامي[ عدد التعليقات: 696 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا منافق ولوقي ومن عبدة الدينار يكرم ابن فطيس عن الاشكال هذي
مغرد[ عدد التعليقات: 747 ] نشر منذ 1 ساعة
اعذ بالله من الشيطان الرجيم