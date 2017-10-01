السيرة الذاتية لمهاجم الأخضر الجديد… ظهراني مقيم بفلوريدا وهداف فريقه

ماجد محمد(صدى):

قرر الأرجنتيني إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ضم وجه جديد لقائمة الأخضر؛ استعداداً للمشاركة في المعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة الرياض.

ولِدَ فارس عابدي في مدينة الظهران السعودية عام 1999، وتدرج في صفوف أكاديمية IMG بفئاتها السنية في مركز المهاجم.

لعب فارس عابدي مع فريق الأكاديمية تحت 18 عاماً الموسم الجاري، 9 مباريات وسجل 9 أهداف وصنع هدفين، وسبق له المشاركة مع المنتخب الأميركي فئة تحت 18 سنة.

وعقب علم اللاعب بقرار ضمه للمنتخب السعودي، وجه الشكر للمدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، مؤكداً أن ارتداء قميص المنتخب السعودي شرف لأي لاعب.

من جهة أخرى، يقيم الأخضرمعسكرا خلال الفترة من 2 وحتى 10 من شهر أكتوبر الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018.

ويخوض الأخضر خلال معسكر الرياض مواجهتين وديتين، الأولى في السابع من أكتوبر أمام منتخب جامايكا والثانية أمام منتخب غانا في العاشر من الشهر نفسه.

وينطلق المعسكر يوم غد الاثنين بتجمع اللاعبين في الرياض، وستدشن أولى حصصه التدريبية مساء يوم الاثنين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.